Ticiane Pinheiro abre álbum de fotos de sua viagem em família: "Dias incríveis"

A apresentadora Ticiane Pinheiro encantou os fãs das redes sociais ao mostrar as férias em família

Ticiane Pinheiro (46) encantou os seguidores das redes sociais neste domingo, 15, ao compartilhar uma sequência de fotos de sua viagem em família.

A apresentadora está na Bahia, ao lado do marido, o jornalista Cesar Tralli (51), e das duas filhas, Rafaella (13) e Manuella (3), e aproveitou a postagem para se despedir da primogênita, que vai curtir o resto das férias com o pai, o empresário Roberto Justus (67).

"Dias incríveis e muito especiais com você aqui meu amor @rafapinheirojustus. Agora aproveite o restinho das férias com seu pai. Já estamos com muitas saudades! Te amamos muito!!! Boa viagem", escreveu a loira, que surgiu de biquíni combinando com a herdeira e também mostrou o passeio de barco que a família realizou.

Os internautas elogiaram os registros da viagem. "Que lindos", disse uma seguidora. "Família linda. Deus abençoe", escreveu outra. "A Rafinha está enorme. Como o tempo voa", falou uma admiradora. "Família é tudo de bom", comentou mais uma.

Confira as fotos de Ticiane Pinheiro com a família:

Corpo sarado

Recentemente, Ticiane Pinheiro deixou os seguidores impressionados ao exibir sua boa forma. De férias na Bahia, a apresentadora do programa Hoje Em Dia, da Record TV, exibiu seu corpaço ao renovar o bronzeado. Na imagem, ela surgiu usando um biquíni vermelho, e chamou a atenção com sua barriga sarada e suas curvas perfeitas. "Sombra e água fresca", brincou a mulher do jornalista Cesar Tralli na legenda do post.

