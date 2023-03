Com cliques raros, Rafaella Justus comemora aniversário do irmão: "Eu te amo demais"

Rafaella Justus prestou uma bela homenagem ao comemorar o aniversário do irmão, Ricardo Justus

Rafaella Justus (13), filha de Ticiane Pinheiro (46) e Roberto Justus (67), surpreendeu os seguidores das redes sociais ao recordar alguns cliques ao lado do irmão, Ricardo Justus.

Nesta sexta-feira, 24, o filho de Justus com Sasha Cryzman completou mais um ano de vida, e a menina fez questão de parabenizar o irmão mais velho, compartilhando uma montagem com algumas fotos em que aparece ainda criança ao lado dele.

"Parabéns pro meu irmão, o meu único IRMÃO! Eu te amo demais, meu professor de matemática particular e a pessoa que deixa meu dia 10000000 vezes mais alto astral só por existir!", disse ela no começo da publicação.

E completou: "Você consegue exercer seu cargo de 'big bro' pois ao mesmo tempo que você é muito fofo e care so much about me, você também sabe ser annoying e me zoar HAHAHA! Te amooo! Parabénsssss!".

Além de Ricardo e Rafaella, Roberto Justus também é pai de Fabiana, Luiza, r Vicky. A caçula, que está com dois anos, é fruto de seu casamento com Ana Paula Siebert (35).

Confira a homenagem de Rafaella Justus para o irmão:

Declaração do padrasto

Cesar Tralli (52) postou uma declaração de amor fofa para a enteada, Rafa Justus, no Instagram, no começo do mês. O apresentador do Jornal Hoje, da TV Globo, posou abraçado à garota e demonstrou o quanto fica feliz quando a encontra.

"Muito amor envolvido. Alegria chegar do trabalho e matar a saudade dela. Sou um privilegiado mesmo. Rafa e Manu na minha vida", escreveu o jornalista legenda da selfie, referindo-se também à sua filha, Manuella, de 3 anos, com a apresentadora da Record.

