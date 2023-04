Cresceu! Rafaella Justus mostra a reação do pai ao falar sobre namorado: “Como é que vou dizer?”

Rafaella Justus grava vídeo divertido e pega pai de surpresa ao falar sobre futuro namorado

Na noite da última quarta-feira, 05, Roberto Justus (49) encantou os seguidores ao surgir em um momento descontraído ao lado da filha Rafaella Justus, de 13 anos, de seu antigo casamento com Ticiane Pinheiro (46). A adolescente ultrapassou todos os limites do fofurômetro ao surgir fazendo uma trend do Tik Tok com o paizão.

Em um vídeo divertido publicado nas redes sociais, pai e filha encenam a famosa "Como É Que Eu Vou Dizer Que Acabou?", de Clarice Falcão, onde a garota brinca e finge que está apresentando o namorado para o pai. "POV: Futuramente contando pro meu pai que estou namorando", legendou a publicação.

Nos comentários, diversos internautas mandaram mensagens de carinho para Rafa. "Rafa você vai ser uma artista completa, nunca vi uma menina nessa idade tão simpática e linda!!", escreveu uma seguidora. "Apresenta logo para o seu pai Rafa, eu já conheço!", brincou a mãe coruja. “Ficou muito bom! E nessa horas os pais percebem que os filhos crescerem”, disparou uma terceira. “O tempo passa rápido !! o paizão que se cuide!”, ressaltou mais uma.

Vale lembrar que recentemente Rafaella Justus surpreendeu os seguidores das redes sociais ao recordar alguns cliques ao lado do irmão, Ricardo Justus.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE RAFAELLA JUSTUS:

Ticiane Pinheiro impressiona ao mostrar a filha arrumada para show

A apresentadora Ticiane Pinheiro mostrou para os seguidores, que sua filha mais velha, Rafaella Justus, já está uma moça. Nos cliques publicados pela esposa de César Tralli (51), a adolescente apareceu toda estilosa pronta para curtir um show em São Paulo, na companhia da amiga.

"Rafa gatíssima para o show do Harry Styles! Minha princesa cresceu. YOU ROCK", escreveu Ticiane Pinheiro toda orgulhosa da primogênita.