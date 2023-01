Ticiane Pinheiro e a filha Rafaella Justus usam looks combinando

Tal mãe, tal filha! Ticiane Pinheiro e Rafaella Justus aparecem com biquínis combinando em dia na praia

A apresentadora Ticiane Pinheiro explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar novas fotos de suas férias na Bahia com a família. Inclusive, ela roubou a cena ao compartilhar uma foto com a filha mais velha, Rafaella Justus, fruto do relacionamento com o empresário Roberto Justus.

Na nova foto, mãe e filha mostraram sintonia ao usarem biquínis com a mesma estampa. Apesar dos modelos diferentes, as duas surgiram com os looks combinando e encantaram os seguidores.

Na legenda, a apresentadora contou que a filha mais velha vai terminar de curtir as férias de início de ano na companhia da família do pai.

Em outras fotos, Ticiane registrou outros momentos das férias em família, com direito a presença do seu marido, o jornalista Cesar Tralli, e da filha caçula, Manuella.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Ticiane Pinheiro revela se vai para a Globo ou se continua na Record

A apresentadora Ticiane Pinheiro abriu uma caixinha de perguntas em sua rede social para passar o tempo enquanto retocava a raiz de seus cabelos no salão de beleza. Questionada sobre vários assuntos pessoais e de trabalho, a esposa de César Tralli revelou se continuará na Record TV ou se mudará para a emissora do marido.

"É verdade que você vai para a Globo?", perguntaram para a loira. Desmentindo boatos, a jornalista logo esclareceu sua situação. "Não. Eu estou na Record há 16 anos e estamos em negociação já para renovar meu contrato", declarou.

Além de ter falado sobre o trabalho, Ticiane Pinheiro ainda comentou sobre as filhas, Rafaella Justus (13) e Manuella (3). A famosa contou que a mais velha não tem babá, mas que a caçula tem sim uma cuidadora. A loira também falou que a mais nova já dorme sozinha em seu quarto.