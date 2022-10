Ticiane Pinheiro mostra look inusitado da filha sem permissão: ''Vai me matar''

Apresentadora Ticiane Pinheiro compartilhou foto sem permissão de Rafaella Justus e brincou com situação

CARAS Digital Publicado em 24/10/2022, às 10h33

A apresentadora Ticiane Pinheiro (45) compartilhou um look diferente de Rafaella Justus (13) na rede social nesta segunda-feira, 24. A questão é que a loira fez a ação sem a permissão da filha mais velha e brincou com a situação.

Mãe coruja, a esposa de César Tralli (51) fotografou a primogênita usando um pijama estilo macacão inspirado em um personagem de desenho. Inclusive, a jovem apareceu segurando um bichinho de pelúcia do personagem.

"Dia do pijama na escola da Rafa! Ela vai me matar porque postei", deu risada Ticiane Pinheiro ao exibir o momento da intimidade da adolescente em sua rede social.

Ainda nos últimos dias, a apresentadora da Record TV reapareceu toda estilosa em fotos de seu feed após o falecimento trágico e repentino de sua sogra. Nesta segunda-feira, 24, César Tralli voltará ao trabalho após alguns dias da perda.

Veja o look inusitado de Rafaella Justus:

Ticiane Pinheiro presenteia filhas com brinquedo de R$ 1,5 mil

As filhas de Ticiane Pinheiro, Rafaella Justus e Manuella (3), ganharam um presente especial de Dia das Crianças. Na rede social, a apresentadora mostrou cliques do que deu para as herdeiras na data e impressionou com o brinquedo de mais de R$ 1,5 mil.

