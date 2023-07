Jamie Foxx fala sobre sua saúde após internação misteriosa: 'Tubos saindo de mim'

Pela primeira vez, Jamie Foxx fala sobre problema de saúde misterioso que o deixou entre a vida e a morte: 'Tentando descobrir se eu iria sobreviver'

O ator Jamie Foxx surpreendeu os fãs ao gravar um vídeo nas redes sociais para falar pela primeira vez sobre o problema de saúde que enfrentou nos últimos meses. Ele chegou a ser internado às pressas, mas nunca revelou o que realmente aconteceu. Agora, o artista fez um desabafo sobre o susto que levou ao ser internado e o apoio que recebeu de sua família, mas continuou com o mistério sobre o diagnóstico.

A complicação com a saúde dele aconteceu em 11 de abril enquanto filmava 'Back In Action' em Atlanta. "Não consigo nem começar a dizer até onde isso me levou e como me trouxe de volta. Passei por algo que pensei que nunca passaria. Para ser honesto com você, eu simplesmente não queria que você me visse assim", disse ele.

E completou: "Quero que você me veja rindo, me divertindo, festejando, contando uma piada, fazendo um filme [ou] programa de televisão. Eu não queria que você me visse com tubos saindo de mim e tentando descobrir se eu iria sobreviver".

Então, o artista contou sobre o apoio da família, que não deixou o diagnóstico vazar na imprensa. "Eu não posso te dizer como é bom ter sua família participando dessa maneira - e vocês sabem que eles mantiveram isso abafado, eles não deixaram escapar nada. Eles me protegeram. E é isso que espero que todos possam ter em momentos como este. Agora, você sabe, ficar quieto às vezes as coisas saem do controle. As pessoas dizem o que eu tenho, algumas pessoas dizem que eu sou cego, mas como você pode ver... os olhos estão funcionando muito bem. Disseram que estou paralisado - não estou paralisado. Mas eu passei ... fui para o inferno e voltei. E meu caminho para a recuperação também teve alguns buracos. Mas estou voltando. E posso trabalhar", afirmou.

Por fim, ele disse: "Eu sei que eles falam sobre pessoas chorando nos vídeos. Mas, como eu disse, só quero que você se lembre de mim pelas piadas que conto, pelos filmes que faço - alguns deles bons, outros não (acho que consegui um bom) e pelas músicas que canto. ... Estou aqui na terra por causa de algumas pessoas excelentes. Estou aqui na terra por causa de Deus, cara. Estou voltando".