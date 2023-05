O que aconteceu com Jamie Foxx? Internado há mais de um mês, família do ator espera o pior

Astro de Hollywood, Jamie Foxx não revelou a causa da internação

Internado desde abril, o ator Jamie Foxx (55) tem se tornado assunto nas mídias sociais. Em 11 de abril, sua filha, Corrinne, informou sobre a internação e publicou um comunicado nas redes sociais pedindo privacidade à família neste momento difícil. O astro de Hollywood precisou ser internado após uma "complicação médica", sem a causa exata revelada.

De acordo com o site Radar Online, a família do artista agora se prepara para o pior e prevê uma possível piora no estado de saúde. "O pessoal dele diz que ele está ok e melhorando, enquanto os médicos tentam entender o problema, mas ele não estaria em um hospital há tanto tempo se ele estivesse minimamente ok", afirmou uma fonte sobre Jamie Foxx .

Segundo o site internacional TMZ, o estado de Jamie Foxx era grave ao chegar no hospital. Fontes afirmaram ao veículo que o ator apresentou uma melhora, porém ainda não há previsão de retorno aos filmes. Quando adoeceu, ele estava em Atlanta, nos Estados Unidos, para trabalhar no longa-metragem Back in Action, com Glenn Close e Cameron Diaz.

Em 14 de abril, alguns dias após o anúncio da internação, o site People divulgou que ele estaria melhorando constantemente. E, após três semanas de internação, no dia 3 de maio, a família do ator pediu ajuda aos fãs nas redes sociais, para mandarem energias positivas e orações para o ganhador do Oscar pelo filme Ray.

No entanto, desde o dia 9 de maio não há mais atualizações do estado de saúde de Jamie Foxx em suas redes. Por enquanto, os trabalhos do artista estão seguindo sem sua presença. Um deles é a apresentação do game show de letras de música Beat Shazam, do canal FOX, que entrou em produção poucos dias após sua hospitalização.

