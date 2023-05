Família do ator Jamie Foxx se prepara para o pior após internação

A família de Jamie Foxx não divulgou o motivo da internação

O astro de Hollywood, Jamie Foxx (55) está internado há mais de um mês e segue em estado grave. Segundo a revista “Radar Online”, uma fonte comentou que a família do ator está “esperando o melhor”, mas “se preparando para o pior”, apesar de relatos recentes de que ele apresentou uma melhora.

De acordo com a publicação, os familiares e amigos têm dado atualizações positivas sobre a condição de Jamie, embora ele esteja há um mês hospitalizado.

“O pessoal de Jamie está dizendo que ele está bem e melhorando, enquanto os médicos tentam chegar ao fundo de seus problemas – mas ele não estaria em um hospital por tanto tempo se estivesse perto de tudo bem”, disse o informante, acrescentando que outras fontes afirmaram que ele precisou ser ‘reanimado’ após sua emergência médica.

Em 3 de maio, Jamie postou no Instagram pela primeira vez desde sua hospitalização. “Agradeço todo o amor!!! Me sinto abençoado”, escreveu ele, adicionando emojis de mãos em oração, um coração vermelho e uma raposa. Mas não havia nenhuma foto anexada, gerando especulações de que não teria sido ele quem postou.

Corinne Fox, filha do ator, se pronunciou recentemente pela primeira vez."Obrigada pelo amor", escreveu na legenda do post. A família não divulgou o motivo da internação de Foxx, o vencedor do Oscar foi hospitalizado no mês passado depois de sofrer o que foi descrito como uma “emergência médica” e ainda está sob os cuidados dos médicos mais de três semanas depois, e agora um novo relatório sugere que ele não está mais em perigo, porém os especialistas estão fazendo mais alguns exames.

“Jamie está estável e não está em uma situação de risco de morte agora. [Os médicos] estão fazendo mais testes e querem ter certeza absoluta de que ele ficará bem antes de permitir que ele receba alta (…) está sendo aconselhado a manter seu nível de estresse baixo quando for autorizado a ir para casa. Jamie está ansioso para ser liberado, pois estar no hospital é o último lugar que Jamie quer estar”, garantiu o informante à People.