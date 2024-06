Ex-BBB Davi e Mani Reggo se ignoram ao se cruzarem na mesma festa

Os ex-namorados Davi Brito e Mani Reggo se cruzaram em festa no nordeste, mas não se falaram. Saiba os bastidores do reencontro

O ex-BBB Davi Brito marcou presença em uma festa do São João da Thay, no Maranhão, na noite de quinta-feira, 6. Por lá, ele cruzou com a ex-namorada, Mani Reggo, mas os dois se ignoraram.

De acordo com a imprensa que estava presente, eles se evitaram durante todo o evento e não pararam em nenhum momento lado a lado. Inclusive, eles mudaram de caminho assim que avistaram um ao outro e não trocaram olhares.

Em uma conversa com o site Gshow, Davi foi questionado sobre a relação com Mani e ele afirmou que está tudo bem. "Se encontrar ou não se encontrar, tranquilo, acho que amizade continua, a vida que segue, vamos pra cima, desejo tudo de bom. Tô sozinho, tô solteiro, graças a Deus", afirmou ele.

Por sua vez, Mani foi questionada sobre a presença de Davi no evento e ela disse que foi até lá sem pensar no ex. "O objetivo era conhecer o São João da Thay e o Maranhão, não foi o reencontro. Não quero falar sobre vida pessoal... Davi está seguindo o caminho dele, estou seguindo o meu. Vamos focar no nosso trabalho e é isso que importa", declarou.

Davi fala sobre perda de seguidores

Recentemente, Davi Brito, campeão do Big Brother Brasil 24, perdeu vários seguidores após o fim do reality show da TV Globo. Ele se envolveu em várias polêmicas depois que o programa e passou a receber. Em entrevista ao jornal Extra, o baiano atribuiu a perda de seguidores no Instagram ao racismo, que vem sofrendo desde o confiamento, e afirmou que está lidando com a situação com muita paciência e tranquilidade.

"Estou vivendo um momento crítico nas redes sociais, mas estou lidando com paciência, tranquilidade e tendo controle emocional para lidar com tudo. Tem um pouco de racismo aí. Muitas pessoas não conseguem ver um pobre, preto, da periferia, crescendo na vida. Por isso, tento lidar com a explosão da internet com cautela", refletiu ele.

Davi saiu do BBB com 10,5 milhões de seguidores no Instagram e agora está com 9,4. "Já fiquei um pouco abalado pela perda de seguidores, penso na minha imagem, mas agora estou lidando com tranquilidade. As pessoas que gostam de mim, ficarão por lá. E quem não gosta, vai parar de seguir mesmo. Quem não quiser continuar, tudo bem. Estou em paz", afirmou.