A fila andou! Davi Brito é flagrado em jantar romântico com mulher misteriosa

Solteiro desde o fim de seu namoro com Mani Reggo, o ex-BBB Davi Brito aproveitou um jantar de frente para o mar no Dia dos Namorados

Ao que tudo indica, Davi Brito está vivendo um novo affair! O campeão do BBB 24 foi flagrado em um jantar romântico de frente para o mar na noite de quarta-feira, 12, Dia dos Namorados. O registro foi divulgado com exclusividade pelo portal LeoDias.

Nas imagens, é possível perceber Davi sentando ao lado da moça na parte externa de um restaurante. De acordo com informações do veículo, o local fica localizado em um andar alto de um prédio.

Vale lembrar que o ex-BBB está solteiro desde que anunciou o término de seu relacionamento com Mani Reggo. O namoro com a empreendedora chegou ao fim poucos dias após a grande final do reality show da TV Globo.

Em participação no programa 'Altas Horas', na época, Davi Brito revelou que a decisão de colocar um ponto final na relação partiu de Mani. Os dois, inclusive, chegaram a se encontrar no evento de São João da Thay, organizado pela influenciadora Thaynara OG, mas não se cumprimentaram.

Recentemente, em uma interação com os fãs nas redes sociais, ele foi perguntado sobre a procura por um novo amor e brincou em sua resposta. No registro, Davi foi questionado se já estaria apaixonado novamente, mas negou: "Não", respondeu ele, fingindo que estava chorando.

Davi visita obra de sua nova mansão na Bahia

Campeão do BBB 24, da Globo, Davi Brito está prestes a realizar mais um de seus sonhos. Construindo uma mansão na Bahia, o ex-brother foi conferir o andamento das obras na terça-feira, 11, e mostrou um pouco do local.

Em seus stories no Instagram, Davi surgiu sorridente e elogiou o serviço dos trabalhadores. "Cheguei para conferir se está em dia. Está em dia?", brincou ele. "Os homens trabalham duro, a obra está andando. Firme e forte", completou o jovem em conversa com outro funcionário.

Até o momento, o jovem ainda não revelou mais detalhes da casa. Recentemente, em entrevista ao site Extra, o ex-BBB revelou que sua nova residência foi inteira planejada.

"Estou construindo minha casa do zero. Quero toda planejada, organizadinha, sabendo onde fica cada planta. Sou virginiano. Os projetos já começaram. É o que já gastei comigo", declarou. "Quero continuar morando na Bahia. Não abro mão. Quem nasce aqui não larga. Tem muita coisa boa para viver e aproveitar aqui", disse Davi Brito; confira!