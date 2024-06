Mani Reggo impressiona com postura em apresentação de Davi: 'Uma dama'

Durante evento no Maranhão, Mani Reggo, ex de Davi, surpreendeu com sua postura ao presenciar um show do famoso no palco

Ex-namorada de Davi Brito, campeão do BBB 24, Mani Reggo está no Maranhão curtindo o evento de São João da influenciadora Thaynara OG. Os dois, inclusive, chegaram a se encontrar no local na última quinta-feira, 6, mas, de acordo com a imprensa presente, o ex-casal teria se ignorado.

Neste sábado, 8, um vídeo de Davi no palco passou a circular nas redes sociais e chamou atenção dos internautas. Isso porque, no registro publicado pelo perfil 'Segue a Cami', no Instagram, Mani surgiu animada enquanto curtia a apresentação do ex-companheiro.

No vídeo, juntamente com os demais convidados do local, ela aparece completando o trecho da música cantada por Davi. Após o momento viralizar, a postura da empreendedora foi bastante comentada e recebeu diversos elogios por sua maturidade.

"Uma dama, pleníssima", destacou uma admiradora de Mani Reggo. "Acho ela uma mulher tão plena", comentou outra. "Isso só mostra o quanto ela é resolvida", opinou uma terceira. Vale lembrar que os dois terminaram o relacionamento poucos dias após o fim do realty show da TV Globo, em abril deste ano.

Em entrevista ao programa 'Altas Horas', Davi Brito confirmou o término do namoro e informou que quem decidiu colocar um ponto final na relação foi Mani Reggo. Um reencontro dos dois chegou a ser mostrado no documentário sobre a vida do baiano no Globoplay, mas o público não teve acesso ao conteúdo conversado por eles.

Um outro registro de Mani Reggo curtindo uma apresentação de Davi na noite de sexta-feira, 7, no São João da Thay, foi compartilhado pelo site Splash, do UOL. No registro, o campeão do BBB 24 surge cantando o hit 'Cadê Seu Namorado, Moça?', enquanto a empreendedora aparece na plateia cantando e dançando.

Mani Reggo mostra fotos de passeio especial com ex-BBBs

A empreendedora Mani Reggo usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores o encontro com os ex-BBBs Matteus Amaral e Beatriz Reis. Ao lado de outros ex-participantes do reality show da TV Globo, eles realizaram um passeio pelos Lençóis Maranhenses, no Maranhão, na última terça-feira, 4.

Em seus stories no Instagram, ela publicou algumas fotos com os ex-colegas de confinamento e amigos de Davi Brito, seu ex-namorado, e aproveitou o momento especial para tietá-los. Junto com as imagens, Mani acrescentou emojis de coração na legenda; confira as fotos!