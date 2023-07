Andressa Suita renova o visual e Gusttavo Lima elogia: 'Linda demais'

Andressa Suita surge com nova cor no cabelo ao se despedir dos fios loiros

A modelo Andressa Suita está com novo visual! Neste domingo, 2, ela mostrou a nova cor do seu cabelo e foi muito elogiada pelos fãs e também pelo marido, o cantor Gusttavo Lima.

A estrela se despediu do cabelo loiro e aderiu aos fios em tom de castanho. Nas redes sociais, ela mostrou um vídeo e fotos com o resultado da transformação. "Já me acostumando com o novo hair", disse ela, que ainda citou o novo estilo do seu visual: "Soft Bloon by @mariohenriqueoficial".

Nos comentários, o marido dela disse: “Linda demais”. E os fãs também comentaram com mensagens carinhosas. “Ficou perfeita”, disse um seguidor. “Amei”, declarou outro. “Maravilhosa”, escreveu mais um.

Andressa Suita relembra a separação de Gusttavo Lima

Após passar alguns meses separada do marido há pouco tempo, Andressa Suita relembrou o que aconteceu antes de se separarem. Sincera, a estrela contou que o marido ficou abalado durante a pandemia de Covid-19 e isso mexeu com o emocional dele e da família. Com isso, o casal acabou se separando. "Ele é dependente desse público caloroso, desses shows, das pessoas que adoram a música dele. Ele é artista, ele é cantor, ele depende disso. Ele não faz pelo dinheiro, ele precisa pisar no palco. E no meio da pandemia, cantando câmera... Isso vai colocando o cara cada vez mais para baixo", afirmou.

"Eu fui vendo aquilo acontecer e peguei de uma forma errada. Então, termina... Isso como mulher abala a minha autoestima". Logo depois, Suita confirmou que Lima a acordou durante a madrugada para terminar o casamento. "A gente veio de uma viagem familiar maravilhosa e eu não entendi nada. Ele tava mal psicologicamente. Eu faço terapia, ele não (...) No momento eu fiquei muito chateada", relembrou.

Depois da breve separação, Andressa e Gusttavo voltaram ao casamento ainda mais maduros. "Depois que a gente reatou, vimos que antes a gente se expunha muito. Nós voltamos mais maduros. Hoje a gente se expõe muito pouco. Não quero mais ver a minha intimidade em todo lugar", disse ela, e ainda continuou: "Priorizamos a nossa sanidade e a dos nossos filhos. Eu mudei após o término. Gusttavo mudou também".

Então, ela refletiu sobre a parte difícil de ser casada com um famoso. "Para você namorar com um cantor sertanejo você precisa confiar demais nele, pois o que aparece de mentiras e de pessoas querendo lhe derrubar, é absurdo. É preciso ter uma base muito bem montada e nós temos isso. Eu tenho a minha postura de mãe, a minha postura de esposa. Não me meto em polêmicas e nem quero", afirmou.