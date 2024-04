Rodriguinho fala sobre livro que escreveu após o BBB 24: 'Experiências intensas'

O ex-BBB 24 Rodriguinho exibiu a capa de seu novo livro e comentou sobre a obra, que abordará sua trajetória e aprendizados no reality

Com o fim do Big Brother Brasil 24, ocorrido na noite de terça-feira, 16, o cantor Rodriguinho abriu o coração e falou abertamente a respeito do livro que começou a escrever logo após ser eliminado do reality show da Globo. Em seu Instagram oficial, o pagodeiro mostrou em primeira mão a capa do exemplar e falou um pouco sobre a ligação entre a obra e sua trajetória no confinamento.

"Vivi experiências muito intensas nos últimos meses, o Big Brother Brasil mudou muita coisa pra mim, me fez conectar com pessoas diversas e incríveis, aprender sobre os meus erros e acertos… Uma experiência que trouxe pela primeira vez na minha carreira e vida, a oportunidade de me enxergar totalmente fora da caixa", iniciou o ex-BBB na legenda da publicação.

Em seguida, Rodriguinho explicou que a decisão de iniciar a escrita do livro, intitulado 'Fora da Caixa', aconteceu depois de passar algumas semanas no confinamento sem poder colocar suas ideias no papel. "Eu sou um cara que escreve muito, todo tempo eu to tendo uma ideia, elaborando uma letra de música, anotando um pensamento, e isso me fez falta lá no confinamento", declarou ele.

E completou: "Desde o dia que pisei aqui fora eu comecei a escrever esse livro, e ele tá ficando pronto. Eu tô ansioso pra dividir com vocês". Nos comentários, diversos internautas parabenizaram a iniciativa de Rodriguinho e desejam sucesso em sua carreira.

"O Jogo acabou! Sucesso na sua jornada, os aprendizados são eternos!", escreveu um seguidor. "Muito mais sucesso ainda pra você! Merece demais", disse outro. "Um recomeço maravilhoso pra você, Rodrigo! Junto com a [Giovanna] Pitel, vocês deixaram o jogo mais leve, sucesso nessa sua nova trajetória", falou um terceiro.

Recentemente, Rodriguinho contou um pouco sobre o novo livro. Em entrevista ao Gshow, o ex-participante do BBB 24 explicou que a obra irá retratar o que ele sentiu dentro do reality show, além de abordar suas experiências e aprendizados.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodriguinho 🪕 (@rodriguinho)

Matteus faz primeira aparição após a final do BBB 24

Vice-campeão do BBB 24, da Globo, Matteus Amaral ainda está se acostumando com a nova vida pós-reality show. Depois de uma madrugada agitada e cheia de novidades, o ex-brother fez sua primeira aparição nas redes sociais na manhã desta quarta-feira, 17, para agradecer o carinho dos fãs.

Através de seus stories no Instagram, Matteus se mostrou surpreso com a repercussão de sua participação no programa e prometeu que após cumprir a agenda de compromissos, com mais calma, irá conversar melhor com o público. "Bom dia, gurizada! Enfim apareci, peço desculpas por não ter aparecido antes porque está uma correria aqui, não dormi ainda", iniciou ele.

E completou: "Sai da casa, faz vídeo, faz foto, faz isso, aquilo. Estou vivendo algo que jamais imaginei viver. Quero agradecer, do fundo do meu coração,todo mundo que vem me homenageando, vou responder um por um. Estou apavorado, fizeram até música para mim. Música! Vocês têm noção? Vídeo, homenagens, minha cidade parada, é tanta coisa que eu não consigo assimilar".