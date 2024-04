Matteus faz primeira aparição após a final do BBB 24: 'Jamais imaginei'

Vice-campeão do BBB 24, Matteus fez sua primeira postagem fora do reality e revelou estar 'apavorado' com toda a repercussão

Vice-campeão do BBB 24, da Globo, Matteus Amaral ainda está se acostumando com a nova vida pós-reality show. Depois de uma madrugada agitada e cheia de novidades, o ex-brother fez sua primeira aparição nas redes sociais na manhã desta quarta-feira, 17, para agradecer o carinho dos fãs.

Através de seus stories no Instagram, Matteus se mostrou surpreso com a repercussão de sua participação no programa e prometeu que após cumprir a agenda de compromissos, com mais calma, irá conversar melhor com o público. "Bom dia, gurizada! Enfim apareci, peço desculpas por não ter aparecido antes porque está uma correria aqui, não dormi ainda", iniciou ele.

E completou: "Sai da casa, faz vídeo, faz foto, faz isso, aquilo. Estou vivendo algo que jamais imaginei viver. Quero agradecer, do fundo do meu coração,todo mundo que vem me homenageando, vou responder um por um. Estou apavorado, fizeram até música para mim. Música! Vocês têm noção? Vídeo, homenagens, minha cidade parada, é tanta coisa que eu não consigo assimilar".

Momentos antes, a equipe de Matteus dividiu com os fãs do gaúcho o registro de seu reencontro com o irmão mais novo, Luan Noetzold, que viajou até o Rio de Janeiro para a grande final. "Será que chorei? Te amo, irmão", escreveu o familiar do ex-brother.

Matteus disputou o prêmio de R$ 2,92 milhões ao lado de Isabelle, que conquistou o terceiro lugar, e Davi, grande campeão da temporada.

Matteus reencontra o irmão após o BBB 24 - Foto: Reprodução / Instagram

Matteus fala sobre relação com Deniziane

Vice-campeão do BBB 24, da Globo, o brother Matteus relembrou o seu relacionamento com Deniziane no início do Big Brother Brasil. Em participação no programa Bate-papo BBB, ele comentou que pretende conversar com Deniziane sobre o que eles viveram lá dentro.

Matteus contou que quer se desculpar com ela e relembrou como foi vê-la ser eliminada. "Me doeu muito a hora que ela saiu. Eu me senti culpado. Ela disse que não queria se envolver com ninguém e também fui com o intuito de não ficar com ninguém. Entrar aqui envolve muita coisa e eu colocar isso em risco. Lá você não tem a resposta de nada", contou ele.

E completou: "Eu quero conversar com ela. Quero pedir perdão, me desculpa se eu fiz alguma coisa para te prejudicar". Confira!