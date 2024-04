Campeão do BBB 24, Davi ganha homenagens de famosos: 'Protagonista'

Após Davi ser consagrado o grande vencedor do BBB 24, famosos como Carolina Dieckmann e Leo Santana celebraram a vitória do jovem

Campeão do BBB 24, da Globo, Davi agitou as redes sociais durante a madrugada desta quarta-feira, 17. A vitória do brother foi comemorada não só entre seus fãs, mas também por diversas celebridades que fizeram questão de celebrar a conquista do jovem, de apenas 21 anos de idade.

Após o discurso emocionante do apresentador Tadeu Schmidt durante o anúncio do vencedor, famosos como os cantores Tico Santa Cruz e Leo Santana, e as atrizes Giovanna Ewbank e Carolina Dieckmann compartilharam a felicidade com o resultado da escolha do público.

Confira as homenagens:

O cantor Tico Santa Cruz, vocalista da banda 'Detonautas', publicou um longo texto em suas redes sociais parabenizando a vitória e trajetória de Davi durante os 100 dias de confinamento.

"Um dos maiores jogadores do BBB de todos os tempos venceu (...). Venceu quando entrou no programa determinado e disciplinado e não se desviou um minuto do seu caminho. Venceu quando não abaixou a cabeça, mesmo diante de tantos dedos apontados em sua direção, com acusações pesadas e tentativas insistentes de isolá-lo e eliminado", escreveu o artista em um trecho da legenda.

Em seu perfil, Leo Santana publicou um registro com alguns momentos especiais de Davi ao longo do BBB 24 e também celebrou a vitória do baiano com 'É Assim Que Tem Que Ser', sua música em parceria com Xande de Pilares.

"É A BAHIAAAAA, TEM QUE RESPEITAR! @daviooficialll CAMPEÃO MINHA P****… Baianos no topo, pretos no topo! Dr. Davi ASSIM QUE TEM QUE SER: PERSISTIR, ACREDITAR ATÉ VENCER! Dedico pra você e todos que sonham que é possível com Deus na frente", declarou o cantor.

Torcedora declarada de Davi desde o início do reality show, a atriz Carolina Dieckmann se mostrou emocionada ao compartilhar a conquista do brother. Em seus stories no Instagram, a loira publicou uma imagem do campeão e escreveu: "Tô aos prantos aqui com você, e não é o fim, é só o ínicio! Parabéns, Davi".

Em seu feed, Carol dividiu um clique com a mensagem escrita "A audácia do Davi é revolucionária", seguido de um longo texto na legenda exaltando a força e coragem do vencedor.

A atriz e apresentadora Giovanna Ewbank emocionou os fãs ao publicar uma homenagem emocionante para Davi. Em seu texto, a esposa de Bruno Gagliasso falou sobre a longa trajetória do brother ao longo do jogo.

"VITÓRIA!!! Três meses separam as duas pessoas: O Davi Brito de 21 anos, morador da periferia de Salvador, motorista de aplicativo. Para o Davi Brito, campeão do BBB 24, futuro doutor, milionário! Entre esses três meses, porém, muita coisa aconteceu. Aqui fora a gente viu o Davi acertar, errar, pedir desculpas, errar de novo, acertar, tentar, jogar, acolher e ser pouquíssimo acolhido, quase desistir, brigar, dançar, chorar um choro muito doído e lutar pelo que acreditava. Infelizmente também vimos ele ser apontado, acusado, excluído, diminuído. Vimos um garoto de 21 anos firme, seguro e com mais inteligência emocional que pessoas muito mais velhas, e com muito mais oportunidades na vida", iniciou ela.

Comentarista do 'MesaCast' da temporada, a cantora Jojo Todynho realizou uma live e compartilhou sua reação ao ouvir Tadeu Schmidt anunciando a vitória de Davi. Visivelmente emocionada, a artista, campeã de 'A Fazenda 12', da Record, chegou a cair no chão durante a celebração.

A atriz Deborah Secco, que além de se mostrar uma telespectadora ativa durante o BBB 24 também chegou a visitar os brothers dentro do confinamento, completou o time de famosos que comemoraram a conquista de Davi.

"Não tinha como ser de outra pessoa! Davi mereceu! Grande jogador e protagonista do BBB 24! Parabéns pelo segundo e terceiro lugar, Matteus e Isabelle! Me emocionei muito com essa final…", declarou ela em seu perfil no X, antigo Twitter.

Fred Nicácio, ex-participante do BBB 23, também vibrou com a vitória de Davi. Em seu perfil na rede social X, o médico compartilhou uma homenagem ao campeão da atual edição. "Uma conquista individual que se reflete no coletivo. Vem ser o que você quiser! Lugar de preto é onde ele quiser estar. Davi se torna referência para milhões de jovens pretos e periféricos no Brasil, e isso gera a oportunidade de sonhos novos. Você é o sonho dos nossos ancestrais! Valeu, campeão, foi uma honra torcer e me realizar em você".