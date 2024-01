Thaeme se declara ao marido no aniversário de casamento

Nas redes sociais, a cantora Thaeme recordou algumas fotos de seu casamento com Fábio Elias e se declarou ao comemorar nove anos de união

A cantora Thaeme Mariôto usou as redes sociais para celebrar uma data muito especial. Nesta segunda-feira, 22, a cantora, que faz dupla com Thiago Bertoldo, completou nove anos de casada com Fábio Elias.

Para celebrar mais um ano de união, a artista recordou algumas fotos da cerimônia, que aconteceu ao ar livre, em um resort de luxo em Cancún, no México. Para o casamento, a sertaneja apostou em um vestido fendado, e completou a produção com uma tiara de flores.

Ao compartilhar as imagens no feed do Instagram, Thaeme falou sobre o casamento e se declarou para o marido. "22.01.15… 9 anos desse dia… já pensou? Tempo tá voando! Ano que vem completamos 10 anos de casados! Que Deus continue sendo o nosso alicerce! Te amo! @fabiodalua", escreveu a cantora.

Nos comentários, os internautas parabenizaram o casal. "Lindo casal! Deus os abençoe e que venham muitos e muitos anos juntos!", disse uma seguidora. "Que Deus continue abençoando a união de vocês por pelo menos mais uns 90 anos!!!", desejou outra. "A noiva mais linda que eu já vi", afirmou uma fã.

Thaeme e Fábio, vale lembrar, são pais de Liz, de quatro anos, e deIvy, que completou dois anos em setembro do ano passado.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaeme Mariôto (@thaeme)

Thaeme surge com o cabelo verde e explica o que aconteceu

Recentemente, a cantora Thaeme Mariôto arrancou risadas dos seus fãs nas redes sociais ao compartilhar um momento de 'perrengue chique'. A estrela acaba de voltar das férias e surgiu com o cabelo verde!

Com mechas loiras em seus fios, ela mostrou que o cabelão não resistiu ao cloro da água da piscina e mudou a tonalidade. "Piscininha e seu cloro deixando lembranças! Será que está verde? O que eu faço pro cabelo voltar ao normal, gente?", disse ela na legenda do post. Confira!