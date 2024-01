Perrengue chique! Thaeme surge com o cabelo verde e explica o que aconteceu

A cantora Thaeme compartilha momento de 'perrengue chique' com seus fãs ao mostrar o seu cabelo com tonalidade verde durante as férias

A cantora Thaeme Mariôto arrancou risadas dos seus fãs nas redes sociais ao compartilhar um momento de ‘perrengue chique’. A estrela acaba de voltar das férias e surgiu com o cabelo verde!

Com mechas loiras em seus fios, ela mostrou que o cabelão não resistiu ao cloro da água da piscina e mudou a tonalidade. “Piscininha e seu cloro deixando lembranças! Será que está verde? O que eu faço pro cabelo voltar ao normal, gente?”, disse ela na legenda do post.

Nos últimos dias, Thaeme curtiu momentos de qualidade com sua família e até mostrou uma foto de todos reunidos no Instagram. “Nada mais precioso do que momentos com vocês! Amo infinitamente”, afirmou ela.

Festa de aniversário da filha de Thaeme

A cantora Thaeme Mariôto encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar os registros da festa de aniversário da filha caçula, Ivy. A menina, fruto de seu casamento com Fábio Elias, completou dois anos em setembro de 2023.

Para comemorar a data especial, a sertaneja, que faz dupla com Thiago, preparou uma festa luxuosa para a herdeira com o tema 'bailarina'. O local da festa foi decorado com muitos balões rosas, e contou com um bolo e doces personalizados.

Ivy e a irmã mais velha, Liz, de 4 anos, surgiram usando um lindo vestido de bailarina na cor rosa, além disso, elas também usaram dois lacinhos no cabelo. Já Thaeme surgiu usando um vestido longo com recorte na cintura.

Os fãs encheram as postagens de elogios. "Cada detalhe lindo", disse uma internauta. "Tudo muito lindo, a Ivynha estava tão linda, parecia uma boneca. Que Deus os proteja sempre", escreveu outra. "Festa linda. Amei essa decoração", falou uma seguidora.