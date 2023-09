Thaeme Mariôto comemora aniversário da filha caçula com festa luxuosa

A cantore Thaeme Mariôto mostrou os detalhes da festa de 2 anos da filha caçula, Ivy

A cantora Thaeme Mariôto encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar os registros da festa de aniversário da filha caçula, Ivy. A menina, fruto de seu casamento com Fábio Elias, completou dois anos no último dia 22.

Para comemorar a data especial, a sertaneja, que faz dupla com Thiago, preparou uma festa luxuosa para a herdeira com o tema 'bailarina'. O local da festa foi decorado com muitos balões rosas, e contou com um bolo e doces personalizados.

Ivy e a irmã mais velha, Liz, de 4 anos, surgiram usando um lindo vestido de bailarina na cor rosa, além disso, elas também usaram dois lacinhos no cabelo. Já Thaeme surgiu usando um vestido longo com recorte na cintura.

Os fãs encheram as postagens de elogios. "Cada detalhe lindo", disse uma internauta. "Tudo muito lindo, a Ivynha estava tão linda, parecia uma boneca. Que Deus os proteja sempre", escreveu outra. "Festa linda. Amei essa decoração", falou uma seguidora.

Confira as publicações:

Homenagem de aniversário

No dia em que Liz completou 2 anos, Thaeme postou nas redes sociais um vídeo com vários momentos da filha caçula e prestou uma bela homenagem para ela. "E num piscar de olhos, 2 aninhos se passaram e a minha bebê virou criança! Minha caçulinha, meu eterno nenezinho!", começou o texto.

"Se você soubesse o tamanho do meu amor… é aquele que chega doer! Só posso te desejar saúde, paz, luz, sorrisos apocalípticos, gargalhadas, abraços e muitas bençãos e cuidado de Deus, principalmente quando não estiverem sob meus olhos! Obrigada por iluminar meus dias todos os dias com a sua alegria contagiante!", acrescentou

Ela completou o texto se declarando: "Obrigada por ter me escolhido pra ser sua mamãe, por ter lutado desde o primeiro momento pra vir para os meus braços! Prometo te ensinar o que é certo, ensinar a escolher os caminhos que te completam e ,acima de tudo, o que te realize e te faça feliz. PARABÉNS, Ivynha, muitos e muitos anos de vida! TE AMOOOOO PRA SEMPRE! #FelizAniversário."