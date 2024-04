Jogador que viveu affair com Pabllo Vittar debocha de críticas: ‘Minha cara’

Após confessar affair e rasgar elogios para Pabllo Vittar, jogador de futebol Polidoro Júnior sofre ataques e rebate comentários nas redes sociais

O jogador de futebol Polidoro Júnior se tornou o centro das atenções depois de admitir que viveu um affair com Pabllo Vittar. Nesta quarta-feira, 24, o atleta voltou a usar as redes sociais para se pronunciar sobre o assunto e de forma discreta demonstrar que não está preocupado com as críticas e ataques que vem enfrentando.

Através dos stories de sua conta no Instagram, Polidoro, que conta com mais de 100 mil seguidores, compartilhou uma selfie fazendo careta para debochar dos comentários sem mencionar nomes: "Minha cara para a opinião deles", disse o jogador de futebol, que já foi zagueiro do clube internacional US Ivry, na França, e fez base do São Paulo, no Brasil.

Polidoro Júnior debocha de críticas após revelar affair com Pabllo Vittar - Reprodução/Instagram

Nos comentários de suas publicações mais recentes, Polidoro tem enfrentado uma série de ataques homofóbicos. Vale lembrar que a polêmica teve início após a participação de Pabllo no programa 'Sabadou com Virginia' do SBT. Na entrevista com a influenciadora digital, a cantora foi questionada sobre o homem mais famoso com quem já se envolveu.

Então, Vittar revelou de forma discreta que já viveu um affair com um jogador de futebol: “Ai, gente, eu não posso falar. Ele é um jogador de futebol. Eu não posso dizer. Se não fica muito fácil, mas ele é mais alto que eu”, afirmou. Pouco tempo depois, o colunista Leo Dias revelou a identidade do rapaz e apontou que se tratava de Polidoro.

Diante da repercussão, o jogador de futebol não ficou calado e não apenas assumiu o romance com a cantora, como também rasgou elogios para Pabllo: “Não tem muito o que falar, a Pabllo eu adoro ela, é muito minha amiga e é muito gostosa para deixar passar”, o atleta teria declarado ao colunista para confirmar os rumores.

Vale mencionar também que Polidoro tem o nome de duas outras cantoras em sua lista de ex-namoradas. Ele teve um romance relâmpago com Jojo Todynho no início de 2021. Contudo, o relacionamento chegou ao fim em apenas dois dias. Poucos meses depois, Polidoro encontrou um novo amor na também cantora Karol Conká e eles ficaram juntos por um ano.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Polidoro (@polidorojr)

Polidoro provocou mudança em Karol Conká:

Em entrevista ao ator Theodoro Cochrane, Karol Conká confessou que não estava mais interessada em viver um relacionamento sério com ninguém após passar por algumas experiências negativas. Disposta a continuar solteira por mais alguns anos, Karol destacou que estava aprendendo a gostar da própria companhia depois do término com Polidoro Jr; aos detalhes!