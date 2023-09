Shakira diz não estar feliz com separação: “Sonho era criar meus filhos com o pai deles”

Shakira revelou, em entrevista à revista Billboard, que não está nada feliz na sua vida pessoal

Apesar de todo o sucesso da sua carreira, Shakira revelou, em entrevista à revista Billboard, que não está nada feliz na sua vida pessoal. Parte disso se deve às consequências do término do seu relacionamento de 11 anos com o ex-jogador do Barcelona, Gerard Piqué, que descobriu a traição do craque com Clara Chía.

"Não acho que todos tenham acesso à felicidade. Ela está reservada para um número muito seleto de pessoas e não posso dizer que faço parte do clube neste momento", desabafou a cantora, que recebeu, recentemente, sete indicações ao Grammy Latino este ano.

"Nada pode compensar a dor de destruir uma família. É claro que tenho que continuar pelo bem dos meus filhos, essa é minha maior motivação. Mas o meu maior sonho, mais do que colecionar discos de platina e Grammys, era criar os meus filhos com o pai" , desabafou a mãe de Milan, de nove anos, e Sasha, de sete.

“Ainda estou exorcizando alguns demônios. Os últimos que me restam”, disse a cantora, aos risos. Ao longo da conversa, a colombiana foi questionada se estava feliz, e a resposta surpreendeu. “É uma pergunta muito curta para uma resposta muito longa”, respondeu.

“Existem momentos de felicidade, distração, momentos de reflexão. Também existem momentos de nostalgia, e minha música agora se alimenta disso”, acrescentou a cantora.

Após o grande sucesso de BZRP Music Sessions #53, que fala sobre a infidelidade do ex-amado, Shakira lançou outra música que revela mais sobre a traição de Piqué. Em El Jefe, a colombiana desabafa que ficou sabendo do caso extraconjugal por meio da babá da família, Lili Melgar, que não recebeu indenização após ser demitida pelo ex-atleta.

Shakira critica ex-sogro e dedica nova música para babá demitida por Piqué

Na última quarta-feira, 20, a colombiana lançou sua nova música El Jefe, em parceria com o grupo musical mexicano Fuerza Regida. E é claro que ela voltou a revelar detalhes de seu término conturbado.

Na letra, Shakira dedicou a música para a babá. "Lili Melgar, essa canção é para você, porque não pagaram a sua indenização", cantou. A funcionária chegou até a fazer uma participação no clipe oficial do novo single. A artista também alfinetou o pai de Piqué, Joan Rovira, na canção. "Dizem por aí que não há mal que dure mais de cem anos. Mas meu ex-sogro ainda está por aí, sem bater as botas", disse a letra. Vale lembrar que os pais do jogador o ajudaram a acobertar seu caso extraconjugal.