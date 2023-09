Shakira critica ex-sogro e dedica nova música para babá demitida por Piqué

Em sua nova música 'El Jefe', a cantora Shakira volta a falar sobre seu término com Gerard Piqué e faz dedicatória para ex-funcionária

A cantora Shakira ainda tem muito o que falar sobre seu relacionamento polêmico com o ex-marido, o ex-jogador de futebol Gerard Piqué. Na última quarta-feira, 20, a colombiana lançou sua nova música El Jefe, em parceria com o grupo musical mexicano Fuerza Regida. E é claro que ela voltou a revelar detalhes de seu término conturbado.

A canção chamou atenção do público por citar Lili Melgar, a ex-babá de seus filhos, Milan e Sasha, de 10 e 8 anos. Os fãs da cantora acreditam que a funcionária foi demitida pelo ex-craque do Barcelona, que teria descoberto o seu caso extraconjugal com Clara Chía, pivô da separação do casal.

Na letra, Shakira dedicou a música para a babá. "Lili Melgar, essa canção é para você, porque não pagaram a sua indenização", cantou. A funcionária chegou até a fazer uma participação no clipe oficial do novo single.

A artista também alfinetou o pai de Piqué, Joan Rovira, na canção. "Dizem por aí que não há mal que dure mais de cem anos. Mas meu ex-sogro ainda está por aí, sem bater as botas", disse a letra. Vale lembrar que os pais do jogador o ajudaram a acobertar seu caso extraconjugal.

Shakira proibiu o contato entre Clara Chía e seus filhos.

Shakira e Gerard Piqué foram casados por 11 anos. No entanto, seu relacionamento chegou ao fim em 2022, quando a artista descobriu que o atleta estava lhe traindo com Clara Chía. Mas parece que o ex-casal chegou em um acordo sobre a guarda de seus filhos, Milan e Sasha.

Em agosto, o jornal argentino La Nación informou que os filhos do casal irão morar com a mãe nos Estados Unidos e Piqué poderá visitá-los a cada 10 dias. O ex-jogador também poderá ter prioridade em requisitar o tempo das crianças nas próximas férias, tendo direito a passar 70% de tempo com os filhos no recesso de 2024.

Porém, o contrato deixa explicito que Shakira não quer que Clara Chía, pivô da separação do casal, esteja presente durante as visitas de Piqué aos filhos. A decisão foi feita após o jogador comentar que queria levar os filhos no casamento do irmão - onde aconteceria o primeiro encontro oficial entre as crianças e a atual namorada.