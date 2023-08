Shakira proíbe o contato de Clara Chía com seus filhos em acordo de custódia; entenda

Shakira colocou uma cláusula para proibir Piqué de encontrar os filhos quando estiver com a atual namorada

Após protagonizarem um divórcio cheio de momentos polêmicos que geraram muita repercussão nas redes sociais, a cantora Shakira e o ex-jogador de futebol Gerard Piqué parecem estar caminhando em direção a um consenso sobre a guarda de seus filhos.

De acordo com informações do jornal argentino La Nación, os filhos do ex-casal, Milan e Sasha, irão morar com a mãe nos Estados Unidos e Piqué poderá visitá-los a cada 10 dias. O ex-jogador também terá prioridade para requisitar o tempo das crianças nas próximas férias. Ele terá direito de passar 70% do tempo com os dois no recesso de 2024.

Porém esse contrato tem uma cláusula pra lá de curiosa que estabelece que Clara Chía, a atual namorada do ex-jogador e suposto pivô da separação do casal, n ão poderá estar presente durante as visitas de Piqué aos filhos.

O assunto foi levantado após o ex-jogador comentar que queria levar os filhos no casamento do irmão - onde aconteceria o primeiro encontro oficial entre as crianças e a namorada. No entanto, Milan e Sasha iriam precisar ficar mais dias na Europa com o pai - o que Shakira não permitiu. A cláusula adicionada pela cantora é uma forma de evitar que situações como a do casamento do irmão de Piqué se repitam.

Como os filhos deverão passar 70% de suas férias escolares com o pai, o ex-jogador de futebol deseja manter um imóvel nos Estados Unidos, perto de onde a ex-esposa vive com os meninos em Miami. No entanto, Piqué também cogita levar Milan e Sasha de volta para sua cidade-natal.

Piqué e Shakira têm levado relação pacífica após separação

Parece que Shakira e Piqué finalmente fizeram as pazes. Depois de muitas polêmicas envolvendo o ex-casal, que inclui indiretas por meio de músicas, vaias em eventos públicos e fofocas, parece que finalmente a cantora e o jogador de futebol se acertaram e conseguiram fechar o acordo de separação de forma pacífica.

De acordo com informações do "Vanitatis", vinculado ao jornal "El Confidencial", o clima de guerra cessou de vez. De acordo com a fonte, não há mais problemas entre o ex-casal no momento: “Eles estão cumprindo o acordo de separação ao pé da letra, não há mais nenhuma discussão ou problema entre eles”, revelou a fonte.