Paz! Piqué e Shakira têm relação pacífica após separação cheia de polêmicas

Shakira e Gerard Piqué parecem ter finalmente conseguido deixar para lá os seus problemas

Parece que Shakira e Piqué finalmente fizeram as pazes. Depois de muitas polêmicas envolvendo o ex-casal, que inclui indiretas por meio de músicas, vaias em eventos públicos e fofocas, parece que finalmente a cantora e o jogador de futebol se acertaram e conseguiram fechar o acordo de separação de forma pacífica.

De acordo com informações do "Vanitatis", vinculado ao jornal "El Confidencial", divulgadas na última segunda-feira, 07, o clima de guerra cessou de vez. De acordo com a fonte, não há mais problemas entre o ex-casal no momento: “Eles estão cumprindo o acordo de separação ao pé da letra, não há mais nenhuma discussão ou problema entre eles”, revelou a fonte.

O site também entrou em contato com uma pessoa próxima a Piqué, que corroborou com a informação sobre a relação pacífica entre os dois: "É assim mesmo, não tem problema, pode relatar como está".

Esta é a primeira informação de uma possível harmonia entre Shakira e Gerard Piqué desde a separação, no dia 4 de junho de 2022. Os episódios posteriores ao término davam o tom de um divórcio conturbado e de uma disputa exaustiva pelos direitos dos filhos com direito a música e tudo mais.

Enquanto o ex-jogador mantém relação estável com Clara Chía, apontada como pivô do divórcio, Shakira está envolvida em rumores de um possível romance com Lewis Hamilton.

Lewis Hamilton e Shakira tomaram o próximo passo e mudaram status de relacionamento

Lewis Hamilton fez uma nova ultrapassagem e dessa vez não foi dentro das pistas e sim em sua relação com Shakira. Um jornalista espanhol ligado à artista colombiana relatou ao jornal Marca que o romance das duas celebridades é cada vez mais sério.

Segundo Jordi Martin, desde o início do affair, Shakira e Hamilton sempre tiveram a clareza que eram apenas amigos, “com ambos com a liberdade plena de fazer o que quisessem”. No entanto, os termos do romance estão mudando. Na avaliação do mesmo jornalista, tem surgido entre o heptacampeão mundial e a colombiana “algo maior do que amizade”.