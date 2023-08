Jornal diz que Lewis Hamilton e Shakira tomaram o próximo passo e mudaram status de relacionamento

Após período de ‘relacionamento informal’, Hamilton e Shakira estariam mudando os termos do romance

Lewis Hamilton fez uma nova ultrapassagem e dessa vez não foi dentro das pistas e sim em sua relação com Shakira. Um jornalista espanhol ligado à artista colombiana relatou ao jornal Marca que o romance das duas celebridades é cada vez mais sério.

Segundo Jordi Martin, desde o início do affair, Shakira e Hamilton sempre tiveram a clareza que eram apenas amigos, “com ambos com a liberdade plena de fazer o que quisessem”. No entanto, os termos do romance estão mudando. Na avaliação do mesmo jornalista, tem surgido entre o heptacampeão mundial e a colombiana “algo maior do que amizade”. A crença é que o relacionamento possa ficar sério em um futuro próximo.

As especulações em torno do romance de Hamilton e Shakira datam do fim do primeiro semestre de 2023, quando ela já havia assinado seu divórcio do ex-jogador de futebol Gerard Piqué - pai dos dois filhos dela - e passou a marcar presença em diversas corridas ao longo do ano.

Após o grande prêmio nos Estados Unidos, em maio, Shakira e Hamilton foram vistos em um passeio de barco, acompanhados de outros amigos. O suposto casal também posou junto em um jantar na Catalunha. A dona de ‘Waka Waka’ também prestigiou o piloto da Mercedes em sua corrida de casa em Silverstone, na Inglaterra.

Na época também foi noticiado que a cantora era alvo de interesse do ator Tom Cruise, mas o astro acabou sendo rejeitado pela colombiana. Shakira e Hamilton seguem em silêncio sobre o suposto relacionamento.

Tom Cruise teria se irritado com Lewis Hamilton

De acordo com a publicação, o astro da franquia ‘Missão Impossível' estaria com o ego ferido pelo relacionamento do piloto com a cantora colombiana. Na avaliação de Cruise, Hamilton teria “o ultrapassado” em seu empenho para conquistar a artista.

Uma fonte ligada ao ator disse à publicação que o mesmo acreditava que ele e Shakira “tinham uma química incrível e tomava como certo que os dois logo mais estariam namorando”. Porém Hamilton acabou conseguindo P1 e ficou com o pódio do coração da colombiana. Cruise teria ficado ainda mais sentido porque considera Hamilton seu amigo.