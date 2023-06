Tom Cruise ficou com o ‘ego muito abalado’ após fora de Shakira

Fontes afirmam que Shakira teve que implorar para o astro de ‘Missão: Impossível’ parar de flertar com ela

O astro de Hollywood, Tom Cruise ficou com seu ego bastante ferido após ver Shakira rejeitar seus xavecos e, pouco depois, surgir em cliques com Lewis Hamilton – mesmo sem nada confirmado entre eles ainda.

Desde que foram vistos juntos no Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1, no mês passado, Tom Cruise parece ter encarado como missão de conquistar o coração de Shakira – e apostou todas as fichas nisso.

“Ele não desacelera para respirar”, explicou uma fonte da Ok! Magazine, que disse que isso pode ser desanimador para potenciais pretendentes: “Ele pode pressionar demais – claustrofóbico, quase.”

O astro de ‘Top Gun’ mostrou seu lado ‘emocionado’ após o evento de corrida: “Ele estava dizendo a todos que eles tinham uma química incrível”, o que, segundo a pessoa, lhe deu a certeza de que era questão de tempo até algo mais sério rolar.

Logo depois, no entanto, a colombiana rejeitou os avanços amorosos do astro de 60 anos. "Foi um grande abalo no ego de Tom", concluiu o contato. “Doeu ainda mais porque ele considera Lewis um amigo.”

Rumores de romance entre Shakira e Lewis Hamilton aumentam

As especulações sobre o romance entre Shakira e o piloto Lewis Hamilton acabaram de ganhar um novo capítulo, uma nova foto da colombiana ao lado de Hamilton só botou mais combustível nos internautas que shippam o casal.

A cantora, que se mudou de Barcelona para Miami recentemente, voltou à cidade europeia neste final de semana para acompanhar o GP da Espanha. "É bom estar de volta", ela escreveu no Instagram ao compartilhar uma foto sorridente no autódromo.

Os fãs do casal tambem foram à loucura quando o cantor Mustafa também divulgou na rede social neste domingo uma imagem em que a estrela pop aparece tomando drinks num restaurante ao lado dele, de Hamilton, e de mais outros três amigos.

Na foto os dois aparecem lado a lado e o piloto está com a mão na cintura da colombiana, ao verem a foto os internautas foram a loucura e encheram a internet de comentários: "Shakira trocou um Twingo por um Mercedes?", brincou um usuário do Twitter, fazendo referência à música 'Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53', na qual Shakira canta sobre ter sido trocada por outra mulher num relacionamento, "Não é à toa que ele [Hamilton] estava dirigindo tão bem... é a energia de nova namorada", disse um segundo.