Rumores de romance entre Shakira e Lewis Hamilton aumentam após presença da cantora em GP da Espanha

Shakira e Lewis Hamilton ainda posaram juntinhos em foto após a corrida deste domingo, 04

As especulações sobre o romance entre Shakira e o piloto Lewis Hamilton acabaram de ganhar um novo capítulo, uma nova foto da colombiana ao lado de Hamilton só botou mais combustível nos internautas que shippam o casal.

A cantora, que se mudou de Barcelona para Miami recentemente, voltou à cidade europeia neste final de semana para acompanhar o GP da Espanha. "É bom estar de volta", ela escreveu no Instagram ao compartilhar uma foto sorridente no autódromo.

Segundo o jornal Daily Mail, o cantor Mustafa também divulgou na rede social neste domingo uma imagem em que a estrela pop aparece tomando drinks num restaurante ao lado dele, de Hamilton, e de mais outros três amigos. No registro, Shakira aparece com uma roupa diferente daquela que usou na foto do autódromo, e Hamilton posa com a mão na cintura dela. "Que Deus proteja os engenheiros", escreveu Mustafa na legenda do clique comemorando o segundo lugar do piloto na corrida deste domingo, 4.

O SORRISINHO DO LEWIS ENTREGANDO TUDOKKKKKKKK pic.twitter.com/8JrGKUiw9b — Jahmilton (@Jahmilton44) June 4, 2023

"Shakira trocou um Twingo por um Mercedes?", brincou um usuário do Twitter, fazendo referência à música 'Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53', na qual Shakira canta sobre ter sido trocada por outra mulher num relacionamento, "Não é à toa que ele [Hamilton] estava dirigindo tão bem... é a energia de nova namorada", disse um segundo.

Até o momento, Shakira e Hamilton não comentaram esses rumores ou a torcida de fãs para que eles tenham um relacionamento. Neste domingo, a cantora também foi fotografada pelo público enquanto passava pelo paddock do piloto de Fórmula 1 – outro registro que deixou internautas desconfiados de um romance.

Os internautas ainda relembraram sobre um comentário que o piloto fez recentemente sobre ter vontade de arrumar uma namorada latina. Essa não é a primeira vez que o possível casal é visto junto, eles já terem sido vistos fazendo um passeio de barco juntos na Flórida em 10 de maio, poucos dias depois da cantora ser fotografada ao lado de Tom Cruise no Grande Prêmio de Miami.