Tom Cruise teria se irritado com Lewis Hamilton após rumores de relacionamento com Shakira

Fontes afirmam que Tom Cruise só vai desistir de conquistar a cantora caso ela assumir romance com o piloto de Fórmula 1

O piloto da Mercedes, Lewis Hamilton, se meteu em um “triângulo amoroso” com a cantora Shakira e o ator Tom Cruise. Pelo menos é o que acredita o astro de Hollywood’, afirma o jornal britânico Daily Mail.

De acordo com a publicação, o astro da franquia ‘Missão Impossível' estaria com o ego ferido pelo relacionamento do piloto com a cantora colombiana. Na avaliação de Cruise, Hamilton teria “o ultrapassado” em seu empenho para conquistar a artista.

Uma fonte ligada ao ator disse à publicação que o mesmo acreditava que ele e Shakira “tinham uma química incrível e tomava como certo que os dois logo mais estariam namorando”.

Porém Hamilton acabou conseguindo P1 e ficou com o pódio do coração da colombiana. Cruise teria ficado ainda mais sentido porque considera Hamilton seu amigo. Ainda assim, ele não teria desistido de tentar sua chance com a cantora e só planeja seguir com a vida caso o piloto e a artista tornassem público seu romance.

Já para Shakira esse triângulo amoroso nunca foi uma questão, a colombiana rejeitou os avanços amorosos do astro de 60 anos logo de primeira: "Foi um grande abalo no ego de Tom", concluiu o contato.

Shakira e Hamilton teriam sido apresentados pelo piloto espanhol da Ferrari, Carlos Sainz: "Há uma coisa fundamental nessa relação. Carlos Sainz conhece Shakira. Carlos Sainz tem uma relação muito boa com Hamilton. É aí que eles se encontram. É aí que nasce essa relação [entre os dois]: com Carlos Sainz".

Rumores de romance entre Shakira e Lewis Hamilton aumentam

As especulações sobre o romance entre Shakira e o piloto Lewis Hamilton acabaram de ganhar um novo capítulo, uma nova foto da colombiana ao lado de Hamilton só botou mais combustível nos internautas que shippam o casal.

A cantora, que se mudou de Barcelona para Miami recentemente, voltou à cidade europeia neste final de semana para acompanhar o GP da Espanha. "É bom estar de volta", ela escreveu no Instagram ao compartilhar uma foto sorridente no autódromo.

Os fãs do casal tambem foram à loucura quando o cantor Mustafa também divulgou na rede social neste domingo uma imagem em que a estrela pop aparece tomando drinks num restaurante ao lado dele, de Hamilton, e de mais outros três amigos.