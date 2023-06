Jornalista espanhol revela quem foi o cupido da relação entre Shakira e Hamilton: ’Nasceu aí’

Piloto da Ferrari, Carlos Sainz, teria feito a ponte entre Shakira e Hamilton; nenhum dos dois se pronunciou sobre a relação

A história sobre o suposto romance entre a cantora Shakira e o piloto Lewis Hamilton acaba de ganhar um novo capítulo e fica cada vez melhor. Segundo o jornal Marca, o espanhol Carlos Sainz, piloto da Fórmula 1 pela Ferrari, fez a ponte e apresentou o casal.

A cantora colombiana e o piloto britânico se encontraram no Grande Prêmio da Espanha no mês passado e até apareceram tomando drinks juntinhos em uma foto publicada nas redes sociais. Desde então, os rumores de romance, que começaram após Shakira marcar presença no GP de Miami, só aumentaram, em meio a outros encontros das estrelas.

O jornal reproduziu os comentários feitos pelo jornalista esportivo espanhol Pipi Estrada em um programa de TV. “Foi por amigos em comum [que eles se conheceram]. Ela sabe que Hamilton gosta da música dela e, de repente, ela fica interessada em saber da Fórmula 1 – e foi assim que eles se juntaram”, começou.

O jornalista se aprofundou na história: "Há uma coisa fundamental nessa relação. Carlos Sainz conhece Shakira. Carlos Sainz tem uma relação muito boa com Hamilton. É aí que eles se encontram. É aí que nasce essa relação [entre os dois]: com Carlos Sainz."

De acordo com a revista People, os dois estão se conhecendo melhor e estão nos primeiros estágios de um namoro.

Recentemente, Shakira ganhou um prêmio e fez um discurso com referências ao fim do seu casamento com o jogador de futebol Gerard Piqué. “Este foi um ano de mudanças sísmicas em minha vida, onde senti mais do que nunca – e muito pessoalmente – o que é ser mulher. Foi um ano em que percebi que nós, mulheres, somos mais fortes do que pensamos, mais corajosas do que acreditávamos, mais independentes do que fomos ensinadas a ser. Porque a mulher em algum momento de sua vida se esqueceu de si mesma e por que está buscando a atenção e o amor de outra pessoa? Aconteceu comigo mais de uma vez”, afirmou ela.

Shakira se mudou para os Estados Unidos com os dois filhos após terminar o divórcio de Piqué. Por sua vez, Hamilton já viveu romances com várias famosas, incluindo Rita Ora, Nicki Minaj e Nicole Scherzinger.