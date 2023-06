Shakira e Lewis Hamilton estão se conhecendo melhor, diz revista

Vai dar namoro?! Shakira e Lewis Hamilton estão cada dia mais próximos e podem engatar um romance em breve: 'É divertido e sedutor'

A cantora Shakira e o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton podem se tornar um casal em breve! De acordo com a revista People, os dois estão se conhecendo melhor e estão nos primeiros estágios de um namoro.

Há poucos dias, a artista foi prestigiar uma corrida dele no Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1 e aqueceu os rumores sobre um possível affair. Agora, fontes da publicação norte-americana informou que os dois estão em uma fase “divertida e sedutora”. “Eles estão passando um tempo juntos e no estágio de 'conhecer melhor”, disse uma fonte.

Logo depois da corrida no final de semana, Shakira e Hamilton foram vistos juntos em um jantar com amigos. Antes disso, eles já tinham curtido um passeio de barco juntos em Miami, nos Estados Unidos.

Recentemente, Shakira ganhou um prêmio e fez um discurso com referências ao fim do seu casamento com o jogador de futebol Gerard Piqué. “Este foi um ano de mudanças sísmicas em minha vida, onde senti mais do que nunca – e muito pessoalmente – o que é ser mulher. Foi um ano em que percebi que nós, mulheres, somos mais fortes do que pensamos, mais corajosas do que acreditávamos, mais independentes do que fomos ensinadas a ser. Porque a mulher em algum momento de sua vida se esqueceu de si mesma e por que está buscando a atenção e o amor de outra pessoa? Aconteceu comigo mais de uma vez”, afirmou ela.

Shakira se mudou para os Estados Unidos com os dois filhos após terminar o divórcio de Piqué. Por sua vez, Hamilton já viveu romances com várias famosas, incluindo Rita Ora, Nicki Minaj e Nicole Scherzinger.

Piqué está procurando imóvel próximo à casa de Shakira em Miami

Gerard Piqué estaria buscando um apartamento próximo à nova mansão de Shakira em Miami, nos Estados Unidos. O jogador de futebol, que mora em Barcelona, na Espanha, faz planos para passar mais tempo com os filhos Sasha (8) e Milan (10).

De acordo com o jornal espanhol El Confidencial, Shakira e Piqué acordaram judicialmente que os filhos deverão passar 70% de suas férias escolares com o pai.

Por isso, o ex-jogador de futebol deseja manter um imóvel nos Estados Unidos, perto de onde a ex-esposa vive com os meninos. No entanto, Piqué também cogita levar Milan e Sasha de volta para sua cidade-natal, onde está Clara Chía, a atual namorada dele.