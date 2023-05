Site diz que Piqué está procurando imóvel próximo à casa de Shakira em Miami

O jogador deseja passar mais tempo ao lado dos filhos, que vivem com Shakira na Flórida

Gerard Piqué (36) estaria buscando um apartamento próximo à nova mansão de Shakira (46) em Miami, nos Estados Unidos. O jogador de futebol, que mora em Barcelona, na Espanha, faz planos para passar mais tempo com os filhos Sasha (8) e Milan (10).

De acordo com o jornal espanhol El Confidencial, Shakira e Piqué acordaram judicialmente que os filhos deverão passar 70% de suas férias escolares com o pai.

Por isso, o ex-jogador de futebol deseja manter um imóvel nos Estados Unidos, perto de onde a ex-esposa vive com os meninos. No entanto, Piqué também cogita levar Milan e Sasha de volta para sua cidade-natal, onde está Clara Chía, a atual namorada dele.

Recentemente, o programa espanhol Mamarazzis noticiou que Piqué teria pedido à Justiça para que os dias de visitação aos filhos fossem diminuídos. Ele alegou não ter como cumprir o acordo de passar 10 dias por mês com os filhos, por conta de compromissos profissionais em sua agenda. Para o ex-atleta, o ideal seriam apenas cinco ou seis dias por mês.

Assim que se mudou para Miami, a colombiana publicou uma foto da cidade junto a texto com a seguinte mensagem: “Me instalei em Barcelona para dar estabilidade aos meus filhos, a mesma que agora procuramos noutro canto do mundo junto da família, dos amigos e do mar. Hoje iniciamos um novo capítulo na busca pela felicidade. Obrigado a todos que surfaram tantas ondas comigo lá em Barcelona, cidade onde aprendi que a amizade sem dúvida dura mais que o amor”, começou.

Gisele Bündchen abre o jogo sobre vida em Miami

Nesta terça-feira, 23, Gisele Bündchen (42) deu mais detalhes sobre sua vida após o divórcio com o jogador de futebol americano Tom Brady (45). A modelo está morando em Miami, Estados Unidos, com os filhos.

“Estou amando Miami. Eu amo o sol, as pessoas são receptivas e carinhosas. Parece que estou em casa”, disse Gisele para a revista americana People.

A brasileira se mudou da cidade de Tampa, onde moravam com Tom, com os filhos Benjamim (13) e Vivian (10). O atleta ainda mora na cidade em que vivia com a família.