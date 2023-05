Piqué irá passar menos tempo com os filhos? Entenda decisão após separação de Shakira

Piqué teria encurtado a viagem de 10 dias para os EUA, passando apenas cinco ou seis com os filhos e Shakira

A separação de Shakira (46) e Piqué (36) segue dando o que falar mesmo após quase um ano de seu anúncio, em junho de 2022. Após músicas e declarações públicas, o conflito entre os dois gerou comentários sobre um novo embate, que teria acontecido devido ao tempo de visitação aos filhos que o ex-jogador de futebol tem direito.

Piqué teria ido aos Estados Unidos na última quarta-feira, 26 , mas não teria passado 10 dias junto aos filhos Sasha e Milan. Segundo as jornalistas do podcast espanhol Mamarazzis, o ex-atleta teria encurtado a viagem para cinco ou seis dias, abrindo mão do tempo que tem direito a ficar com os frutos de seu relacionamento com Shakira.

A explicação para a viagem ter sido encurtada é que Piqué teria ficado com os filhos até o dia 2 de abril, um domingo, dia em que Shakira deixou Barcelona, na Espanha, e se mudou para Miami, nos Estados Unidos. Os dois primeiros dias do mês de abril teriam sido computados dentro dos 10 dias por mês aos quais o ex-jogador tem direito a ver os filhos.

"Shakira está tornando as coisas difíceis para ele", disseram as jornalistas espanholas. Segundo elas, o ex-atleta teria decidido passar menos dias junto a Sasha e Milan devido à situação difícil entre o ex-casal. "As coisas estão agora em um ponto muito complicado e a relação entre Gerard e Shakira está muito tensa", completaram as apresentadoras do podcast.

As jornalistas ainda explicaram uma outra possibilidade. Segundo elas, o jogador pode chegar a comprar uma nova propriedade em Miami, nos Estados Unidos, para estar junto aos filhos nessas viagens, ou pode até fazer alterações no acordo com a ex-mulher. Por enquanto, ele deve permanecer se hospedando em hotéis durante as passagens pelos EUA.