Gerard Piqué teria pedido à justiça para passar menos tempo com os filhos que teve com Shakira

Ex-jogador de futebol Gerard Piqué se separou em junho de 2022 de Shakira e desde então viveram diversas polêmicas

Parece que as polêmicas envolvendo o ex-jogador de futebol espanhol Gerard Piqué (36) e a cantora colombiana Shakira (46) não estão tão perto assim de se encerrar. Separados desde junho do ano de 2022, os dois vivem em um pé de guerra de forma pacífica. Desta vez, segundo o programa espanhol Mamarazzi, o ex-jogador do Barcelona teria pedido à justiça para que os dias de visita aos filhos sejam diminuídos.

Gerard Piqué e Shakira são pais de Milan, de 10 anos de idade, e Sasha, de apenas 8 anos, que hoje moram na cidade de Miami, no estado da Flórida, nos Estados Unidos da América. De acordo com a imprensa espanhola, a justificativa do ex-atleta é de que ele não teria como cumprir o acordo de passar 10 dias por mês com os filhos, pois atrapalham seus compromissos profissionais na Europa, onde mora.

Assim, o ex-zagueiro da Seleção Espanhola pede para que possa ficar apenas cinco ou seis dias por mês com as crianças. Recentemente, Piqué foi à Miami pela primeira vez para poder visitar os filhos. Depois de 12 anos casados, Gerard e Shakira se separaram por conta das polêmicas envolvendo as traições do espanhol.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gerard Piqué (@3gerardpique)



Gerard Piqué quebra silêncio e fala pela primeira vez sobre música polêmica de Shakira

Recentemente o astro do futebol Gerard Piqué decidiu comentar sobre o fim de seu casamento com Shakira e ainda falou como anda a sua convivência com os filhos, em entrevista no programa “El món”, da RAC1, principal estação de rádio em língua catalã de Barcelona.

“Eu ouvi a música. Não quero falar sobre o assunto, acho que não vai tocar. As pessoas têm responsabilidades, principalmente nós que somos pais, devemos tentar proteger nossos filhos . Não quero dizer mais nada, cada um toma as decisões apropriadas. Não quero falar mais sobre o problema, tudo que eu quero é que eles estejam bem”, declarou Piqué.