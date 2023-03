Gerard Piqué quebra silêncio e fala pela primeira vez sobre música polêmica de Shakira

Gerard Piqué também revelou como está a convivência com seus filhos Milan e Sasha

Depois de muito tempo e muitas polêmicas, Gerard Piqué (36) finalmente quebrou o silêncio sobre o fim de seu casamento de 12 anos com Shakira (46).

O ex-casal viveu semanas turbulentas após o anúncio do término e claro, ganhou amplo destaque na imprensa mundial. Meses se passaram e a cantora foi a única a falar sobre o assunto em entrevistas, no entanto, nesta terça-feira, 14, o astro do futebol também decidiu comentar e ainda falou como anda a sua convivência com os filhos.

Piqué também aproveitou para falar sobre o que achou o hit da ex-esposa, BZRP Music Sessions #53. Na canção, a colombiana abriu o jogo e falou abertamente sobre as traições cometidas pelo ex-jogador de futebol enquanto ainda eram casados com a atual namorada do ex-jogador, Clara Chia.

O astro do futebol foi entrevistado pelo programa “El món”, da RAC1, principal estação de rádio em língua catalã de Barcelona. Durante a conversa, o apresentador perguntou se Piqué já tinha escutado “BZRP Music Sessions #53”, e ele respondeu: “Obviamente!” e seguiu falando sobre a separação.

“Eu ouvi a música. Não quero falar sobre o assunto, acho que não vai tocar. As pessoas têm responsabilidades, principalmente nós que somos pais, devemos tentar proteger nossos filhos . Não quero dizer mais nada, cada um toma as decisões apropriadas. Não quero falar mais sobre o problema, tudo que eu quero é que eles estejam bem”, declarou Piqué.

Além disso, ele continuou falando sobre a atual situação de convivência com seus filhos Milan e Sasha.“Quando a gente cresce não tem lição que diga como ser e não ser pai ou mãe. Cada um faz como pode. Estou bem, muito feliz, e com muita vontade de continuar fazendo as coisas. Sempre tive uma relação próxima com meus filhos e gosto que eles participem de coisas que os façam felizes”, continuou.