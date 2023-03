Shakira impõe condição para Gerard Piqué visitar os filhos após a separação

Shakira toma decisão para permitir as visitas de Gerard Piqué em sua casa para encontrar os filhos após o fim do casamento

A cantora Shakira chegou a um acordo com o ex-marido, o jogador de futebol Gerard Piqué, sobre as visitas deles aos filhos, Milan, de 10 anos, e Sasha, de 8 anos, após a separação. Ela decidiu se mudar para Miami, nos Estados Unidos, com as crianças em busca de privacidade, já que estavam sofrendo com o assédio da imprensa e dos curiosos em Barcelona, na Espanha. Com isso, o atleta terá que viajar de tempos em tempos para encontrar os filhos pessoalmente. Porém, ela terá que cumprir uma condição.

De acordo com a imprensa internacional, Shakira decidiu que Piqué só pode ir até a sua casa sozinho. Ela colocou a exigência de que ele não leve a atual namorada, Clara Chía, e nem a sua mãe, Montserrat Bernabéu.

Piqué poderá visitar os filhos em Miami durante o ano letivo das crianças na escola. Quando os meninos tiverem férias da escola, eles podem viajar com o pai até Barcelona.

Shakira dá entrevista após a separação

Há pouco tempo, Shakira falou sobre o fim do casamento em uma nova entrevista. “Estou no centro, acho que também comprei a história de que uma mulher precisa de um homem para se completar e ter uma família, também vivi aquele sonho de que os filhos tenham pai e mãe sob o mesmo teto. Nem todos os sonhos se realizam na vida, mas a vida procura uma maneira de te compensar, e comigo tem feito isso mais do que com meus filhos”, disse ela.

Shakira também soltou uma frase polêmica sobre mulheres que não apoiam uma, as outras, fazendo indireta à Clara Chia, a nova namorada de Piqué, apontada como sua amante durante o relacionamento e possível motivo de divórcio: “Há um lugar reservado no inferno para as mulheres que não apoiam umas às outras. Estou pronta para o próximo round, que venha a vida e que me mostre o que há mais pela frente”.