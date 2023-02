Shakira dá entrevista pela primeira vez desde o divórcio: "Há um lugar reservado no inferno"

A cantora Shakira deu uma entrevista pela primeira vez desde seu divórcio de Piqué e deixou algumas indiretas e uma mensagem de amor próprio

A cantora Shakira deu uma entrevista pela primeira vez desde o divórcio de Gerard Piqué. Desde que os dois se separaram, houveram diversas discussões, indiretas, polêmicas e boatos sobre traição. Porém, dessa vez, Shakira quis esclarecer as coisas e deu uma entrevista ao canal de televisão Las Estrellas, do México, e no streaming N+.

Shakira começou falando sobre as ilusões do início de um casamento e de suas idealizações, que não correspondem com seu pensamento atual: “Estou no centro, acho que também comprei a história de que uma mulher precisa de um homem para se completar e ter uma família, também vivi aquele sonho de que os filhos tenham pai e mãe sob o mesmo teto. Nem todos os sonhos se realizam na vida, mas a vida procura uma maneira de te compensar, e comigo tem feito isso mais do que com meus filhos”.

Shakira também soltou uma frase polêmica sobre mulheres que não apoiam uma, as outras, fazendo indireta à Clara Chia, a nova namorada de Piqué, apontada como sua amante durante o relacionamento e possível motivo de divórcio: “Há um lugar reservado no inferno para as mulheres que não apoiam umas às outras. Estou pronta para o próximo round, que venha a vida e que me mostre o que há mais pela frente”.

A cantora ainda completou falando sobre sua independência emocional e autossuficiência. Uma verdadeira mensagem de amor-próprio sobre sua jornada até aqui: “Também descobri nesta fábula que precisava de um homem, mas sempre fui emocionalmente independente, já me apaixonei pelo amor e acho que consegui entender esta história de outra perspectiva e sinto que sou suficiente para mim”.