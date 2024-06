Namorada de Piqué sofre derrota contra paparazzi que expôs traição do jogador

Clara Chía abriu um processo contra o fotógrafo que divulgou sua primeira foto ao lado do jogador Piqué, marido de Shakira à época

Namorada do jogador de futebol Gerard Piqué, a modelo Clara Chía perdeu um processo na Justiça contra o paparazzi Jordi Martin, responsável por expor o relacionamento dos dois ao público. Na época, o fotógrafo divulgou a primeira imagem do agora casal logo após a traição do atleta em seu casamento com Shakira vir à tona.

O julgamento do caso, levantado pela própria Clara Chía em junho de 2023, ocorreu nesta segunda-feira, 17. Segundo o 'El Mundo', a modelo entrou com o processo alegando assédio e invasão de privacidade, além de afirmar que a foto ainda a faz ser "abusada" pela mídia.

Ainda de acordo com veículo espanhol, a companheira de Piqué teria chorado ao informar diante da corte que a divulgação da fotografia a causou transtornos psicológicos. O paparazzi Jordi Martin usou as redes sociais para celebrar a decisão final da Justiça.

"Um dia muito intenso onde pude constatar o ódio que eu tive com o Sr. Piqué por ter feito a primeira fotografia de seu relacionamento com Clara e por meu afeto e carinho por Shakira e sua família. Fiquei com uma sensação muito positiva depois de ouvir a valorização do Ministério Fiscal solicitando minha absolvição gratuita", declarou o fotógrafo.

Vale lembrar que Gerard Piqué e Clara Chía estão juntos desde agosto de 2022. Ela, inclusive, é apontada como principal pivô do fim do casamento de 11 anos entre o jogador de futebol e a cantora Shakira.

Shakira desmente história sobre como descobriu a traição de Piqué

A cantora Shakira voltou a falar sobre sua separação do jogador de futebol Gerard Piqué. Em entrevista ao jornal The Times, a artista falou sobre a traição do ex-marido com Clara Chía e aproveitou para desmentir a história sobre como descobriu a infidelidade do pai de seus filhos.

Na conversa, a colombiana foi questionada sobre os rumores de ter descoberto a traição de Piqué através de um pote de geleia. Isso porque, durante a separação, circulou uma história de que Shakira havia notado que sua geleia favorita estava diminuindo consideravelmente na geladeira, mesmo sabendo que seu ex-marido não gostava de comê-la.

Com bom-humor, a cantora negou que foi assim que soube da traição. "Isso não é verdade", respondeu ela, que não quis entrar em detalhes sobre a verdadeira história. Na conversa, ela ainda comparou Piqué com o vilão da saga de livros Harry Potter. "Voldemort, aquele que não deveria ser nomeado?", disse.