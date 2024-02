É casada? Helena Ranaldi fala de sua relação com Daniel Alvim

Helena Ranaldi e Daniel Alvim abrem o jogo sobre qual é o status do relacionamento deles, que estando juntos há muitos anos

A atriz Helena Ranaldi surpreendeu ao comentar sobre o seu relacionamento com o ator Daniel Alvim. Discreta com a vida pessoal, ela contou que eles já são casados no civil e relembrou quando eles se conheceram.

Em uma participação no podcast Embrulha Sem Roteiro, a artista contou que eles se conheceram em 2015 e logo começaram o relacionamento amoroso. “Fiquei 20 anos morando no Rio. Quando eu voltei para São Paulo, foi quando a gente começou a namorar. A gente casou, não sei se as pessoas sabem, mas a gente é casado. A gente é amigado, vai”, brincou ela.

Daniel também estava na atração e contou que eles se casaram no civil. “A gente foi no cartório”, disse ele. E ela completou: “Ah, é verdade. Só que a gente falou, desde aquela época, sei lá quando foi isso, que íamos fazer uma festa. Só que até hoje a festa não saiu”.

Vale lembra que, antes de encontrar Helena, Daniel Alvim já foi casado com Mel Lisboa, de 2004 a 2008, e namorou com Débora Falabella entre 2011 e 2012. Por sua vez, Helena Ranaldi já foi casada com o diretor Ricardo Waddington entre 1994 e 2004, com quem teve um filho, Pedro, de 26 anos.

Helena Ranaldi revela motivo do seu sumiço das novelas

A atriz Helena Ranaldi revelou o motivo para estar longe das novelas há quase dez anos – desde que atuou na trama de Em Família, de 2014. Ela contou que está longe das novelas, mas não longe do audiovisual. “A questão é que, de 2015 para cá, comecei a trabalhar muito mais do que na época em que estava na TV. Então, quando vieram os convites para as novelas, eu estava envolvida em outros projetos. Era impossível conciliar as duas coisas”, disse ela na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

E completou sobre a possibilidade de voltar a fazer novelas. “Eu nunca estive fechada para voltar a fazer novela. Estou aberta a voltar. É só uma questão de surgir uma oportunidade num momento em que eu esteja sem outros compromissos”, comentou.

Nos últimos anos, Ranaldi esteve nos elencos de As Canalhas, no GNT, O Mecanismo, na Netflix, Carcereiros, da Globo, e O Doutrinador, do Space.