Gêmeas de Luciano Camargo chamam a atenção com estilos diferentes

Filhas gêmeas de Luciano Camargo roubam a cena com estilos diferentes em nova foto com os pais nos bastidores de show

As gêmeas Isabella e Helena, filhas de Luciano Camargo e Flávia Camargo, chamaram a atenção durante um show de Zezé Di Camargo e Luciano na cidade de São Paulo. As duas foram prestigiar o pai e o tio no evento na noite de quarta-feira, 12, e mostraram que estão com estilos diferentes.

Uma das gêmeas apareceu com look de couro e estilo mais romântico, com direito a maquiagem leve e saia rodada. Enquanto isso, a outra adolescente surgiu com maquiagem mais forte e top com brilhos e transparência.

As meninas estão com 14 anos de idade e mostram que já estão desenvolvendo as personalidades de cada uma. Na foto, elas posaram com o pai e a mãe no camarim do show.

Recentemente, Luciano falou sobre as filhas e negou que elas tenham o desejo de ser artistas. "Nenhuma delas. A Isabella tem vontade de ser escritora, mas veia artística de cantar, de atuar, não", contou ele, que ainda falou sobre a adolescência das gêmeas. "Elas fizeram 14 anos esse ano. Ano que vem, 15. E, claro, logo logo pintarão os namoricos. Ainda não pintou nem um, mas a gente tem que estar preparado, e para muitas outras coisas, que até são muito mais complicadas do que um simples namoro. Então é aquilo, Deus vai na frente, e você tem que ir atrás: Deus, vai abrindo o caminho aí (risos). Ele vai abrindo os caminhos pra gente".

Luciano Camargo com a esposa e as filhas gêmeas - Foto: Tomzé Fonseca/Agnews

Luciano Camargo nega fim da dupla

O cantor sertanejo Luciano Camargo abriu o jogo sobre a possibilidade de colocar um fim na dupla com seu irmão, Zezé Di Camargo. O artista negou os boatos sobre o fim da parceria, mesmo tendo projeto solo.

Ao dar uma entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT, ele falou sobre o disco gospel que lançou, e confessou que não planejava abrir agenda para fazer apresentações. "É um projeto que eu gravei há dois anos. Um pedido da minha mãe, ela pediu em 2002, o sonho dela é que todos os filhos cantem louvores. Eu e o Zezé já gravamos", contou.

"Eu gravei esse álbum para a minha mãe, sem pretensão de abrir agenda, de ser projeto de trabalho. Logo em seguida, a gente acabou tendo o privilégio de ter um especial na TV, passamos por vários programas, as músicas foram para as plataformas digitais", relembrou.

Mesmo com o disco e com as apresentações solo, Luciano garantiu que seguirá cantando com Zezé. "Esse ano vamos estrear um show novo. Nunca teve isso [de fim da dupla], graças a Deus. O Zezé tem o projeto dele rústico, está correndo o Brasil todo fazendo show", completou ele, citando o projeto solo do irmão.