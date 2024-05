Luciano Camargo revela se as filhas gêmeas desejam seguir carreira artística

Em entrevista à CARAS Brasil, Luciano Camargo conta como é ser pai de adolescentes e revela se as gêmeas Isabella e Helena sonham com a carreira artística

Luciano Camargo (51) é pai das gêmeas Helena e Isabella, de 14 anos, do casamento com a arquiteta Flávia Camargo. Dedicado e presente na vida das filhas, apesar da agenda lotada de shows e eventos, o cantor fala do desafio de ser pai de adolescentes, em entrevista à CARAS Brasil, durante o pré-lançamento de Terra Fértil, na última terça-feira, 21, no Rio de Janeiro.

"No caso da Helena e da Isabella, não é complicado porque eu tenho em casa, uma senhora dona de casa, que é a Flávia, e ela conduziu a educação das meninas. Eu só tive o trabalho de estar ao lado apoiando, em todo o momento, a educação que a minha mulher deu para as minhas filhas. Então, não é complicado ser pai de Isabella e Helena, mas é complicado ser pai de adolescente, isso eu sei", diz.

"E tenho que estar preparado para todas as novidades que vem pela frente. Elas fizeram 14 anos esse ano. Ano que vem, 15. E, claro, logo logo pintarão os namoricos. Ainda não pintou nem um, mas a gente tem que estar preparado, e para muitas outras coisas, que até são muito mais complicadas do que um simples namoro. Então é aquilo, Deus vai na frente, e você tem que ir atrás: Deus, vai abrindo o caminho aí (risos). Ele vai abrindo os caminhos pra gente", continua Luciano.

Questionado se as meninas já demonstraram o desejo de seguir a carreira artística como o pai e o tio Zezé Di Camargo (61), o cantor declara: "Não. Nenhuma delas. A Isabella tem vontade de ser escritora, mas veia artística de cantar, de atuar, não".

Luciano Camargo com as filhas gêmeas Isabella e Helena e a mulher, Flávia Camargo - Reprodução/Instagram

CARREIRA GOSPEL

Paralelo ao sertanejo, Luciano oficializou sua entrada no mundo gospel, durante o pré-lançamento do videoclipe de Terra Fértil, em um cinema do Rio Janeiro, onde reuniu familiares, amigos, fãs e a imprensa. A produção estará disponível em todas as plataformas digitais, nesta sexta-feira, 24.

À CARAS Brasil, o artista conta que recebeu uma revelação de Deus para abraçar o segmento. "[Ele] vai revelando as coisas em nossas vidas todos os dias. É que antes da conversão, a gente não tem essa sensibilidade. Eu passei a ter essa sensibilidade", diz ele, sobre sua demora em perceber seu caminho na música.

Luciano relembra ainda o processo do novo trabalho e os novos rumos da carreira. Ele diz ter sido guiado por Deus em um processo natural.

