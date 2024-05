Grávidos! Chay Suede e Laura Neiva serão pais pela terceira vez

Após protagonizarem campanha de Dia dos Namorados, Chay Suede e Laura Neiva anunciam que estão grávidos pela terceira vez

Os atores Chay Suede e Laura Neiva terão mais um herdeiro! Pais de duas crianças, Maria, de 4 anos, e José, de 2, o casal revelou à Vogue Brasil que estão esperando seu terceiro filho. A confirmação aconteceu após eles estrelarem uma campanha de Dia dos Namorados.

Segundo confirmado pela Handred, marca que eles realizaram o trabalho, os famosos estão esperando seu terceiro bebê. Outras informações, além da revelação sobre a gravidez, não foram dadas.

É bom lembrar que os artistas, que se conheceram durante as gravações de um filme, celebraram seu amor e subiram ao altar com uma cerimônia intimista em casa após dois anos de namoro. O casamento aconteceu em 2019.

Nas redes sociais, eles encantam ao postarem fotos com os filhos e surpreendem com os registros autênticos, principalmente das festas com temas diferenciados. Recentemente, Maria celebrou seus 4 anos com um evento "monstruoso" e bem colorido. Já o irmão José chamou a atenção ao escolher o tema de ventilador.

Laura Neiva e Chay Suede comemoram aniversário de casamento

Após idas e vindas, os atores Laura Neiva e Chay Suede mostraram que estão mais apaixonados do que nunca! No último ano, eles comemoram quatro anos de casados e mostraram como foi a comemoração bem especial.

Nos registros publicados pela amada do artista, que estava no ar na novela das nove Travessia, eles apareceram curtindo a noite com muito amor e romance. "02/02/2023. Comemorávamos nosso 4° ano de casados. Te amo, sou a mulher mais feliz do mundo", falou Laura Neiva ao exibir cliques da noite tida para celebrar a união.