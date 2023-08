Ex-namorada de Freddie Mercury leiloa manuscrito de 'Bohemian Rhapsody' e provoca polêmica

A peça foi alvo de disputa entre a ex-namorada de Freddie Mercury, Mary Austin, e o ex-namorado dele, Jim Hutton, que ficou com o cantor em seus últimos anos de vida

A ex-namorada do músico Freddie Mercury, chamada Mary Austin, causou polêmica ao colocar em leilão, pedindo £ 1,2 milhão (R$ 7,5 milhões), o manuscrito de uma das canções mais célebres do artista, a clássica ‘Bohemian Rhapsody’. A canção foi título para a cinebiografia do cantor, lançada em 2018.

O manuscrito de ‘Bohemian Rhapsody’ e outros 1,5 mil objetos de Mercury foram colocados à venda hoje, 4 de agosto, pela tradicional casa de leilões Sotheby 's. As peças poderão receber lances até 11 de setembro. A polêmica em torno do original da música é causada por ele ter sido reivindicado pelo último namorado do cantor, Jim Hutton (1949-2010).

Mercury deixou todos os seus bens e pertences para sua ex-namorada, Mary Austin. No entanto, Jim Hutton escreveu em sua autobiografia lançada em 1994 que o artista havia prometido para ele o manuscrito de ‘Bohemian Rhapsody’. O cantor viveu com Austin entre 1970 e 1976 e com Hutton entre 85 e 91, quando morreu.

“Alguns dos meus pertences continuam em Garden Lodge [casa de Mercury]”, escreveu Hutton no livro de 1994. “Eu esqueci algumas coisas, como o manuscrito de ‘Bohemian Rhapsody’, que o Freddie tirou dos arquivos dele para mim há cerca de um ano antes de morrer”.

Mary Austin ainda não se pronunciou em público sobre o tema. Ela conheceu Mercury no início dos anos 1970. O romance chegou ao fim quando ele revelou a ela sua homossexualidade. No entanto, eles seguiram próximos. O músico dedicou a ela um de seus maiores hits, ‘Love of My Life’ (‘Amor da Minha Vida’).

Entre as peças à venda estão quadros de artistas como Picasso, Matisse, Chagall e Tissot, com valores estimados entre £400 mil (R$ 2,5 milhões) e £600 mil (R$ 3,7 milhões). Também está à venda o manuscrito de Mercury para a letra de ‘We Are The Champions’, com valor girando em torno de £200 mil (R$ 1,2 milhão) e £300 mil (R$ 1,8 milhão). Já o manuscrito de ‘Killer Queen’ deverá sair por entre £50 mil (R$ 315 mil) e £ 70 mil (R$ 441 mil).

Ainda serão vendidos a coroa e o cetro usados por Mercury em apresentações do Queen.