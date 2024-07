Felipe Folgosi está há dois anos sem relações íntimas e revela motivo

Ator Felipe Folgosi contou que está sem relações íntimas há mais de dois anos e expôs os motivos que o levaram a tomar essa decisão

Felipe Folgosi, ex-galã das novelas, revelou que está há mais de dois anos sem relações íntimas por conta da religião. Para o ator, isso só deve acontecer após o casamento.

"É uma coisa normal para quem é evangélico, o sexo deve ser durante o casamento. Na sociedade de hoje pode parecer controverso, uma grande parte da história da humanidade isso sempre foi a norma, de se preservar e não queimar uma etapa. É uma coisa que para mim faz sentido. Às vezes, o sexo é banalizado", disse ele ao podcast Splash Encontra.

O artista também revelou que não pode consumir pornografia ou praticar a mast*******. "Corpo não é uma máquina que você aperta para dar prazer. Deus fez o homem e a mulher com prazer no sexo para incentivar a reprodução. Quando o cara está desperdiçando a semente que ele tem para não ter filho, é uma atitude egoísta", afirmou.

Felipe, que está namorando, afirmou que só terá relação íntima com a amada após se casar. "Sexo é bom, mas às vezes o sexo que mantém a relação e você não conhece a pessoa. Ele é para ser a cereja do bolo".

Felipe já teve passagens pela Rede Globo, SBT e Record. O último trabalho do ator foi como Jacques, no filme Rodeio Rock, lançado em 2023. Atualmente, ele é autor de quadrinhos.

Acidente

Em setembro do ano passado, Felipe Folgosi sofreu um acidente de carro. Em entrevista para a CARAS Brasil, o ator fez um alerta.

O acidente aconteceu no caminho para o SBT, quando Felipe Folgosi ia para a gravação do game show Passa ou Repassa. Apesar de não ter nenhum ferido, o artista disse que o acidente foi grave e deu mais detalhes do ocorrido: "Foi sério, o outro carro pegou fogo. O motorista estava no celular, então fica um recado para as pessoas não usarem celular dirigindo porque realmente é perigoso".