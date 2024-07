Fabiana Justus mostra volta de suas cachorras para casa depois de tratamento

‘Que emoção’, disse Fabiana Justus; após meses afastadas pelo transplante, a influenciadora mostrou a volta dos pets nas redes sociais

Fabiana Justus teve mais um marco na sua ‘volta a vida normal’ nesta quarta-feira, 03, com o retorno de suas duas cachorras para casa. Em estágio de remissão no seu quadro de câncer, a influenciadora comemorou a chegada de Maya e Nika.

Antes, a influenciadora havia explicado que tinha que tomar todos os cuidados possíveis em relação ao contato com bactérias, por conta do transplante de medula óssea que realizou, então precisou tirar a dupla de dentro da residência.

“Nos primeiros 100 dias fui orientada a não ter contato por causa do risco de bactérias. Eu também tô com muita saudade, mas elas estão muito bem cuidadas”, disse no Instagram na época que se afastou dos animais.

Em um vídeo publicado nos Stories do Instagram, Fabiana mostrou as cachorrinhas animadas andando pela cozinha e revelou que, neste meio tempo as cachorrinhas ficaram com o adestrador, Raphael Storti."Olha quem chegou! Gente eu tava muitos meses sem ver. Fiquei muito emocionada. Olha com quem elas tavam, com o Rapha, que cuida delas desde pequeninhas, que adestrou elas, cuida delas com todo amor e carinho", contou.

E ainda mostrou a animação do filho mais novo, Luigi, de 10 meses: "Luigi está assim, muito empolgado. “Olha o Luigi gritando, que emoção, que alegria", comemorou. Para finalizar, postou uma foto de Maya e Nika deitadas juntas na caminha delas e escreveu: "De volta em casa!!!".

Foto: Reprodução / Instagram

Fabiana Justus curte shopping com as filhas pela primeira vez

Ainda nesta quarta-feira, 3, a famosa pôde curtir um dia no shopping com as filhas gêmeas depois de sete meses. Em seu Instagram Stories, Fabiana fez questão de compartilhar o momento especial. Ela caminhou de mãos dadas com Chiara e Sienna, de cinco anos, e as três estavam usando looks combinando.

Além disso, Fabi foi à uma famosa loja de roupa fazer compras, andou nos bichinhos com as pequenas e também fez questão de levar as herdeiras ao cinema para assistir Divertidamente 2. "Faz sete meses que eu não piso em um shopping. Elas queriam muito andar de bichinhos comigo. Delícia viver um pouco de vida normal. Viemos cedo e está tipo cinema particular. Foi a condição dos meus médicos para me liberarem", disse ela.