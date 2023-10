Felipe Folgosi recorda acidente de trânsito e faz alerta: 'Não usem celular dirigindo'

Em entrevista à CARAS Brasil, Felipe Folgosi comentou acidente sofrido em setembro e celebrou a estreia de Rodeio Rock

Prestes a completar 30 anos de TV, Felipe Folgosi (49) não esconde a animação em ver Rodeio Rock nas telas do cinema. Em entrevista à CARAS Brasil, o galã dos anos 1990 conta os bastidores da produção que roteirizou e atuou, e também recorda um acidente de trânsito que esteve envolvido em meados de setembro.

O acidente aconteceu no caminho para o SBT, quando Felipe Folgosi ia para a gravação do game show Passa ou Repassa . Apesar de não ter nenhum ferido, o artista diz que o acidente foi grave e ainda faz um alerta: "Foi sério, o outro carro pegou fogo. O motorista estava no celular, então fica um recado para as pessoas não usarem celular dirigindo porque realmente é perigoso."

Passado o susto, Folgosi pôde focar na agenda de eventos para o lançamento de Rodeio Rock, que chegou aos cinemas em 5 de outubro. A comédia romântica foi escrita e idealizada por ele em 2011, porém, apenas agora conseguiu ser tirado do papel. Folgosi ressalta que o filme é uma das maiores realizações de sua carreira.

Leia também: Felipe Hintze entrega bastidores de rodeio em filme com Lucas Lucco e Felipe Folgosi

O longa-metragem conta a história de Hero, um rockeiro que detesta sertanejo e, para conseguir melhorar a situação financeira, aceita fingir ser o cantor sertanejo Sandro Sanderley —que entra em coma após complicações de um exame. Durante a farsa, ele conhece Lulli e então desenvolve uma divertida história de amor.

Hero e Sandro foram interpretados pelo cantor Lucas Lucco (32), porém, incialmente eles haviam sido pensados para Folgosi. "Achei que seria melhor manter o personagem com a idade que eu tinha quando escrevi. O Lucas foi um achado, me surpreendeu."

Felipe Folgosi escolheu encarnar o vilão da trama. Ele interpreta Jacques, o inescrupuloso e ganancioso empresário de Sandro Sanderley. Para o ator, o papel foi fundamental para mostrar mais um lado do mundo artístico, ademais, ele diz que não havia feito muitos vilões em sua carreira.

Além de Folgosi e Lucco, o filme conta com nomes como Carla Diaz, no papel de Lulli, Felipe Hintze, Sérgio Loroza, Dorival Riso e Paula Cohen. O diretor do longa, Marcelo Antunez, garante que o elenco é "o sonho de qualquer diretor". Apesar disso, ele também acrescenta que houveram desafios nas filmagens da comédia romântica.

"O grande desafio como diretor é conseguir manter a coesão das personagens em tantas situações diversas, quando muitas vezes precisamos dividir cenas. Por exemplo, parte das cenas do Pantanal filmamos em Jaguariúna e outra parte no Pantanal mesmo. São desafios da nossa profissão, mas que só fazem tudo ficar mais interessante."

CONFIRA FOTOS DE FELIPE FOLGOSI NA PRÉ-ESTREIA DE RODEIO ROCK: