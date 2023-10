Carla Diaz supera trauma de infância para galopar com Lucas Lucco: 'Foi sensacional'

Em entrevista à CARAS Brasil, Carla Diaz comentou bastidores de Rodeio Rock, filme que estreou na última quinta-feira, 5

Na última quinta-feira, 5, Carla Diaz (32) e Lucas Lucco (32) ganharam as telas dos cinemas com o longa-metragem Rodeio Rock. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz recordou os bastidores da produção e contou que precisou superar um trauma de infância para dar vida à Lulli, sua personagem, e galopar ao lado do sertanejo. "Foi sensacional."

Carla Diaz aparece em diversas cenas andando a cavalo, no ambiente rural em que o filme se passa . "Eu já tinha feito preparação para andar a cavalo. Na primeira vez, quando criança, a experiência [de andar a cavalo] não foi tão boa. Depois foi mais ok. No entanto, é algo muito natural para a Lulli, esse é o universo dela."

Na trama, o rockeiro Hero é escolhido para substituir, em segredo, o cantor sertanejo Sandro Sanderley —que fica desacordado após um problema médico. O que o personagem de Lucas Lucco não esperava era se encantar por Lulli, ex-namorada do cantor em coma. Então os dois desenvolvem um grande romance.

"Eu só posso agradecer a ele e a todo o nosso elenco. Formamos um time muito coeso e focado em contar essa história, que eu acho que tem tudo para o público se envolver e torcer. Nosso elenco foi sensacional, assim como toda nossa equipe. Fazer cinema é um ato de resistência, não é fácil", completa a atriz sobre a parceria em cena.

Além de Carla Diaz e Lucas Lucco, o elenco do filme dirigido por Marcelo Antunez ainda conta com nomes como Felipe Hintze, Sérgio Loroza e Felipe Folgosi. Abaixo, a atriz fala mais sobre a construção de sua personagem e novos projetos. Confira a entrevista.

Lulli representa muitas mulheres que se envolvem sofrem algum tipo de traição, acabam sendo expostas e têm que lidar com julgamentos e críticas. Como foi fazer esse papel?

Eu busco sempre ter um distanciamento das questões das minhas personagens. Acho importante ter essa distância para poder vivenciar os sentimentos e situações que pertencem a elas, sem ter uma opinião formada e irredutível sobre uma questão. Isso me dá liberdade para composição, para a criação das personagens e das emoções delas. Lulli é uma mulher muito carismática, forte e eu me encantei pela história dela e os seus desdobramentos.

Você já tinha alguma vivência desse universo sertanejo?

Musicalmente, é um gênero que eu escuto e gosto muito. Mas a imersão para viver a Lulli foi totalmente nova para mim.

Como foi gravar as cenas cavalgando?

Você tem novos projetos que possa contar?

Tenho um novo projeto que eu estou ansiosa para dividir, mas ainda não posso. Um trabalho diferente de tudo o que já fiz, mas que adorei muito de desempenhar essa função nova.