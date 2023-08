Felipe Hintze entrega bastidores de rodeio em novo filme com Lucas Lucco: 'Animado'

Felipe Hintze falou sobre atuar ao lado de Lucas Lucco e Carla Diaz em nova comédia romântica

Felipe Hintze (30), conhecido por dar vida ao personagem Eziel em Verdades Secretas, trama da Globo, é uma das estrelas do novo filme Rodeio Rock, ao lado de Lucas Lucco (32) e Carla Diaz (32). Em entrevista ao Fãs de Novela, do Mais Novela, o ator falou sobre a participação na comédia romântica e entregou os bastidores de rodeio na produção: "Animado".

"Foi muito legal, porque a gente gravou no rodeio de Jaguariuna. Tive uma experiência de tocar para 70 mil pessoas e precisei aprender a tocar bateria para fazer esse personagem. Estou muito ansioso, acho que o filme vai ser incrível e as pessoas vão amar muito", compartilhou o ator, que vive o melhor amigo de Lucas Lucco no longa.

"É um filme que a gente gravou ano passado, o Lucas Lucco é o protagonista, e também tem eu e a Carla Diaz no elenco. Está lindo demais, é uma comédia romântica muito bonita e estou muito animado. Não posso falar a data, mas a gente vai lançar agora no segundo semestre e ele vai estar em todos os cinemas", acrescentou Felipe Hintze.

Leia também: Tata Werneck 40 anos: De trotes para a avó a promessa com pipoca, saiba curiosidades sobre a atriz

Sem revelar spoilers do filme, o ator também adiantou a trama de Rodeio Rock e o que o público pode esperar dos personagens: "São dois universos que se juntam. O Lucas tem um sósia no filme, são dois personagens idênticos. Daí um está no universo do rock e, o outro, no do sertanejo. Só que acontece uma coisa que um fica no lugar do outro"."Vocês vão amar e se surpreender muito. A Carla Diaz está incrível, o Lucas está maravilhoso, e eu estou me divertindo ali com eles, está muito legal", completou sobre a experiência com o elenco do longa.