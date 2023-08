Tata Werneck 40 anos: De trotes para a avó a promessa com pipoca, saiba curiosidades sobre a atriz

Humorista e apresentadora, Tata Werneck completa 40 anos nesta sexta-feira, 11

Uma das humoristas mais queridas do Brasil, Tata Werneck completa 40 anos nesta sexta-feira, 11. Em um dia repleto de homenagens e declarações na web, a artista, hoje casada com Rafael Vitti (27) e mãe de Clara Maria (3), tem uma trajetória repleta de curiosidades e momentos especiais.

Filha da jornalista Claudia Werneck, ela é fã de Chaves, de Sandy, tem apenas 1,52 m de altura e costuma comprar roupas na seção infantil. Tata Werneck se formou em publicidade e artes cênicas e, ao lado da mãe, criou o primeiro grupo de teatro inclusivo para pessoas com deficiência no Brasil.

Hoje, Tata Werneck pode ser vista no ar como Anely, em Terra e Paixão. Porém, sua estreia na TV aconteceu décadas antes, quando a humorista tinha apenas 11 anos, em 1994. Ela participou de um quadro de entrevistas do programa Xuxa Park.

Além disso, a apresentadora comanda o talk show Lady Night e já fez um programa inspirado em um gosto peculiar: Passar trotes telefônicos para sua avó, falecida em 2021. A atração se chamava Trolalá, e era exibida na antiga MTV Brasil.

Quanto à alimentação, Tata Werneck já foi vegana e hoje não come carne há 15 anos. A apresentadora também não come pipoca desde o ano de 1994, pois fez uma promessa para que o Brasil fosse campeão na Copa do Mundo daquele ano.

Ela já passou pelo BBB, beijou nomes como Caetano Veloso, Tony Ramos e Ana Maria Braga, foi expulsa de dois colégios, tem medo de andar de avião e não costuma beber álcool. Sua lista de namorados inclui estrelas como Renato Góes, Gabriel Godoy e Tiago Iorc.

A artista segue o catolicismo e demonstrou toda sua fé durante a internação de seu grande amigo, o humorista Paulo Gustavo, que morreu em 2021 por complicações da Covid-19. Até os dias de hoje ela se lembra com carinho do companheiro de profissão.

