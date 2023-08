Tata Werneck ganha presente de R$ 37 mil de Rainer Cadete: "Fiquei emocionada"

Tata Werneck ganha presente luxuoso do colega de 'Terra e Paixáo'; ela mostrou o item nas redes sociais

A atriz Tatá Werneck surpreendeu os fãs ao contar que ganhou um presente caprichado de Rainer Cadete, com quem divide cenas na novela Terra e Paixão. Generoso, o ator presenteou a atriz com um mimo nada básico.

"Amanhã é meu aniversário e eu não costumo ganhar muito presentes (…), mas eu tenho um grande amigo que eu ganhei nessa novela que é o Rainer. Ele vai ser meu amigo pra sempre, é muito meu parceiro e a gente se ama muito", declarou ela.

Foi então que a global mostrou o presente que ganhou do ator: uma mala de viagem da grife Prada. Aqui no Brasil, um item desse tipo custa ao menos R$ 37 mil. Ela, claro, agradeceu publicamente e exaltou a amizade que os dois construíram.

"Não bastasse isso, olha o que me deu de presente: uma mala linda, maravilha, que eu não tenho nem força pra segurar. Fiquei emocionada porque não vou ter que pagar. Eu te amo muito, muito obrigada meu amor. Você é um sonho, fico honrada de estar com você", declarou ela.

RAFA VITTI HOMENAGEOU TATÁ

Nesta sexta-feira, 11, Tata Werneck, que vive a personagem Anely na novela Terra e Paixão, está completando mais um ano de vida e recebeu uma homenagem especial do maridão, o ator Rafael Vitti. Ele usou as redes sociais para se declarar para a amada.

"30 anos com carinha de 25. Te amo, meu amor da minha vida. Feliz aniversário!!! Que possamos viver muitos e muitos anos de alegrias e vitórias juntos. Desejo tudo que há de melhor nesse mundo pra tu , minha gatona. Não fica bolada com as imagens que eu escolhi pra esse post, porque quem ama posta e é isso que importa", disse Vitti na legenda da publicação.

Veja: