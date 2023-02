Você sabia? Ator de Mar do Sertão já namorou com Tatá Werneck

Tatá Werneck namorou durante sete meses com ator da novela

A apresentadora Tatá Werneck (39) já namorou o ator Renato Góes (36), que interpreta o personagem Tertulinho na novela Mar do Sertão. Em 2015, os dois namoraram durante sete meses, mantendo a relação discreta, exceto por algumas postagens nas redes sociais.

Tatá e Renato foram apresentados por amigos em comum durante o Carnaval, e anunciaram a relação para a mídia em abril do mesmo ano, quando Renato Góes publicou uma foto no Instagram dos dois se beijando. Depois da exposição, Tatá Werneck assumiu o namoro em uma conversa com o jornal O Dia. "Comecei a namorar", contou ela. Os dois até passaram a Páscoa juntos, e Tatá conheceu a família do ator.

A atriz, que na época estava gravando I Love Paraisópolis, se separou do amado por um curto período, no qual ela teve que ir para Nova York gravar cenas da novela, junto com Bruna Marquezine (27). Quando voltou ao Brasil, ela e Renato não se separaram mais, chegando até a morarem juntos , apesar de manterem o relacionamento de forma discreta.

Durante a edição de 2015 do Rock In Rio, que aconteceu em setembro, rumores começaram a circular de que os dois não estavam mais tão unidos, depois de uma briga pública do casal no festival. Segundo o jornal EXTRA, a discussão foi tão feia que o ator abandonou a namorada sozinha no local.

O namoro chegou ao fim em novembro de 2015, quando ambos pararam de se seguir nas redes sociais e deletaram as fotos um com o outro. Depois do término, a apresentadora evitou contato com o ator nos estúdios da Globo, mas, em 2016, passou a falar abertamente do histórico com o galã. Enquanto apresentava o Prêmio Extra de TV, ela fez piadas sobre o ex-namorado, que estava na plateia e concorria ao prêmio de ator revelação.

“Nessa categoria, a gente vai ter um problema, Gabriel. Porque tem um ex meu concorrendo. Se ele ganhar, vão achar que eu manipulei. Se não ganhar, vão achar que é vingança, que na verdade é", brincou a apresentadora. Renato Góes também não deixou passar batido, e comentou as piadas da ex-namorada. “Somos amigos, e eu me diverti muito com tudo que ela disse. Sendo ela a apresentadora, sabia que teria alguma brincadeira. E eu adorei. Ela e o Gabriel são meus amigos. Ela é incrível e foi muito bem“, contou ele.

Atualmente Tatá Werneck é casada com Rafael Vitti (27), com quem tem uma filha. Renato Góes, que também seguiu em frente, se casou com Thaila Ayala (36) e espera o segundo filho.