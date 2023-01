Tata Werneck brinca ao posar com Rafael Vitti de sunga: ''Aprecie com moderação''

Humorista Tata Werneck diverte web ao apertar bumbum do marido, Rafael Vitti, em foto durante viagem na companhia de amigos

A comediante e apresentadora do programa Lady NightTata Werneck (39) arrancou risadas dos seguidores nesta segunda-feira, 02, nas redes sociais!

Curtindo viagem para Angra dos Reis com a família e amigos famosos, a artista postou um momento divertido ao lado do maridão, Rafael Vitti (27), com quem tem uma filha, Clara Maria (3).

Em seu perfil no Instagram, a humorista surgiu com a mão no bumbum do marido, que posou de costas para a câmera, usando uma sunga preta com o bumbum.

"Aprecie com moderação", escreveu Tata Werneck na legenda da publicação, mostrando seu bom humor.

"Tata, sorteia um fã pra beijar seu marido", pediu um seguidor nos comentários da postagem. "A solteira não tem um dia de paz", lamentou outra. "Excelente, melhor post que vocês verão esse ano", destacou uma terceira. "Eu vi rápido e pensei que fosse a Wanessa Camargo e Dado Dolabella. Pensei: Gente, não é possível que a Wanessa teve essa ousadia pra tirar uma foto dessa!", comparou mais uma.

Confira a foto de Tata Werneck com Rafael Vitti:

Tata Werneck chama atenção ao mostrar demais em selfie de biquíni

Recentemente, Tatá Werneck deixou os fãs admirados ao compartilhar um novo clique de biquíni em sua rede social. De frente para o espelho, a esposa de Rafael Vitti mostrou todas suas curvas e provou que está com o corpão em dia.

No registro tirado durante as férias em Angra dos Reis com a família, a influenciadora elevou a temperatura da web ao deixar sua marquinha de bronzeado escapar ao usar um biquíni cavadíssimo. "A cara não tá maneira. Mas não é uma loja de caras", escreveu Tatá Werneck sobre sua expressão facial na imagem.

